Fenerbahçe için telafisi olmayan maç

Ligde taraftarına büyük hüsran yaşatan Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nı müzesine götürmeyi çok istiyor. Ancak Ümraniyespor karşısında ilk maçta alınan 1-0’lık yenilgi, işleri zora soktu.

Sarı- Lacivertliler, bu akşam rövanşta hata yapmayarak adını bir sonraki tura yazdırmanın peşinde. Kanarya, geçtiğimiz sezondan kalan cezası nedeniyle sahaya taraftarından yoksun bir şekilde çıkacak. İlk maçta güçlü rakibini yenerek büyük sükse yapan Ümraniye ise Kadıköy’de bir büyük sürprize daha imza atarak tarihe geçmek istiyor.

Nasıl tur atlarlar?

Fenerbahçe 1-0 kazanırsa maç uzayacak. Sarı-Lacivertliler’e tur için en az iki farklı galibiyet gerekiyor. Ümraniye için beraberlik bile yetiyor. Kırmızı-Beyazlılar, gol atarak alacağı tek farklı yenilgilerde de turlayacak.