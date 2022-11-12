Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un takımın başına geçmesiyle bu sezon bambaşka bir çehreye kavuşan Fenerbahçe , ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapıyor. Portekizli çalıştırıcının talebi doğrultusunda ilk hamlesini savunma hattında yapması beklenen Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

SAVUNMA DIŞINDA PROBLEM YOK

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde başarılı bir çıkış gösteren Fenerbahçe’de savunmadaki eksiklik dışında bir problem bulunmuyor. Özellikle Luan Peres ve Gustavo Henrique’nin sakatlıkları sonrası ana planda sadece Serdar Aziz-Attila Szalai ikilisiyle yola devam eden sarı-lacivertlilerde bu sorunun çözülmesi için şimdiden adımlar atılıyor. Yakın zamanda hem Luan Peres’in hem de Gustavo’nun takıma dönmesi beklense de savunmadaki eksiklik ve dar rotasyonun çözülmesi amaçlanıyor.





YABANCI KONTENJANI

Esas olarak da kadroyu rahatlatacak ve rotasyonda kullanılabilecek bir stoper aranıyor. Takviye konusunda son karar Jorge Jesus’a bırakılacak. Öte yandan kadroda Attila Szalai ve Luan Peres gibi iki sol ayaklı stoper olduğu için de sağ ayağını kullanan bir savunma oyuncusunun tercih edilmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN RADARINDA

Adana Demirspor forması altında sergilediği performansla dikkat çeken Samet Akaydın, Fenerbahçe'nin radarına girdi.

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DURUMUNU YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, devre arası transfer döneminde stoper takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

MİLLİ TAKIM'DAN DAVET

İskoçya ve Çekya maçları için A Milli Takım 'dan da davet alan Samet Akaydın, bu sezon Adana Demirspor'da 12 maça çıktı. Başarılı futbolcu, bu karşılaşmalarda takımına bir gol, bir asistlik skor katkısı verdi.

Michy Batshuayi'nin 2016'da Granville'e attığı gol