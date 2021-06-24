Fenerbahçe için sürpriz iddia: Santos Borre

Sarı-Lacivertliler'in gündemine flaş bir isim geldi. Arjantin basınında yer alan haberlere göre River Plate ile sözleşmesi sona eren Kolombiyalı golcü Santos Borre için Fenerbahçe Yönetimi'nin temasta olduğu yazıldı.

Özellikle 25 yaşındaki oyuncunun, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği ve bu anlamda en ciddi adayın Fenerbahçe olduğu öne sürüldü.





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