Fenerbahçe için rövanş zamanı

İki takımın ligin ilk yarısında Gaziantep’te oynadığı maç, Fenerbahçe için dibe vuruş olmuştu. Sarı- Lacivertliler, 3-2 mağlup olarak sahadan ayrılmıştı.

Bu yenilgi sonrası taraftarın takıma olan tepkisi iyice artmış, bir sonraki hafta Beşiktaş derbisi 2-2 bitince Vitor Pereira’nın görevine son verilmişti. Bu kez işler değişti. Fenerbahçe, son yıllarda hiç olmadığı kadar formda bir şekilde sahaya çıkacak.

Gaziantep ise ligde son 11 maçında sadece 1 kez kazandı. Düşme hattındaki takımların da kötü sonuçlar alması, Güneydoğu ekibinin tehlikeden uzak kalmasını sağladı. Sarı-Lacivertliler bu akşam galibiyete uzanıp hem ikincilik yolunda bir engeli daha aşmak hem de Gaziantep’ten rövanşı almak istiyor.

Crespo ve Kim'in yokluğunda bu akşamki mücadelede gözler Gustavo ve Tisserand'ın üzerinde olacak. İki oyuncunun sergileyecekleri performans merakla bekleniyor.