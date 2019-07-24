Fenerbahçe için Nikola Kalinic iddiaları alevlendi

Hırvat golcünün Fenerbahçe ile görüşmelere devam ettiği ve birkaç gün içerisinde transferin sonuçlanabileceği belirtildi. Kariyerine ülkesinde başlayan 31 yaşındaki yıldız, sırasıyla Hajduk Split, Istra, Sibenik, Blackburn, Dnipro, Fiorentina, Milan ve Atletico Madrid formaları giydi.

Nikola Kalinic'in Atletico Madrid ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. İspanyol kulübü, Hırvat futbolcu için geçen yıl 14.5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

(Sabah)