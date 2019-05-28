28 Mayıs Salı son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Sezonun bitmesiyle birlikte Fenerbahçe’de yeni sezon için transfer çalışmaları başladı. İç ve dış transferde hamleler yakın zamanda gelecek. Sarı-lacivertli takımda sözleşmesi sona eren isimlerden Martin Skrtel ile anlaşma zemini aranıyor. Bonservisi elinde olan Slovak futbolcunun bir yıl daha kalması için yönetim teklif yapsa da bu öneri geri çevrildi.

Sözleşmesi devam eden Volkan Demirel içinse Başkan Ali Koç’un kararı bekleniyor. Neustadter, Valbuena, Slimani, Benzia ve Ayew’in dışında sözleşmesi devam eden Frey de takımdan ayrılacak.

Çaykur Rizespor ile yapılan görüşmelerin ardından Vedat Muriqi’nin transferinin kısa süre içinde bitmesi bekleniyor.

Sözleşmesi sona eren bir diğer isim Roberto Soldado’nun durumu ise henüz belirsiz.

(Milliyet)

DIEGO REYES MEKSİKA'YA GİDİYOR

Sezon başında Fenerbahçe’ye transfer edilen ancak performansı nedeniyle kadroda düşünülmeyen Diego Reyes için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Ülkesi Meksika’da gazetelerde yer alan haberlere göre, Reyes’in Avrupa’dan geri döneceği belirtildi. Tecrübeli oyuncunun Meksika’ya dönme hazırlığı yaptığı ve Tigres takımıyla görüştüğü öne sürüldü. Reyes’in de ülkesine dönmek istediği kaydedilirken, transfer gerçekleşmesinin kolay olacağı aktarıldı.

(Milliyet)

FENERBAHÇE FEJSA İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Portekiz’de yayınlanan A Bola Gazetesi, Başkan Ali Koç’un Sırp oyuncunun transferi için Lizbon’da olduğunu ve Benficalı yöneticilerle pazarlık yaptığını yazdı.

Haberde, Benfica Teknik Direktörü Lege’nin gelecek sezon takımda tutmayı düşünmediği 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için Koç’un menajer Mirsad Türkcan’ı da devreye soktuğu kaydedildi. Koç’un transferi 3 milyon euroya bitirmeye çalıştığı detayı da haberde yer alırken, Benfica ile pazarlığın devam ettiği kaydedildi. Bu sezon 33 maçta görev yapan Fejsa takımı adına gol ya da asist istatistiği üretemedi. (Star)





FENERBAHÇE MAX KRUSE'A TEKLİFİNİ YAPTI!

Werder Bremen ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Max Kruse, Fenerbahçe yolunda... Sarı-Lacivertliler'de Sportif Direktör Damien Comolli'nin Kruse ile Bremen'deki evinde bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Bu görüşmede Comolli'nin 31 yaşındaki Alman golcüye 2+1 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi. Max Kruse, bu sezon Werder Bremen formasıyla 36 maça çıktı ve 12 gole imza attı.

Kruse attığı gollerin yanı sıra attırdığı gollerle de adından söz ettiriyor. Tecrübeli golcü 12 golün yanı sıra 14 de asist yaptı.

Max Kruse Alman Milli Takımı'nda 14 kez forma giyerken 4 gol attı. Kruse, forvet olmasına rağmen 10 numara bölgesinde de oynayabiliyor. Kruse, tekniğiyle ön plana çıkıyor.

Kaynak: Takvim

FENERBAHÇE'DE KİRALIK FİYASKOSU

Fenerbahçe ‘kiralama’ formülüyle transfer ettiği futbolcuların çoğunda umduğunu bulamadı. Sezon başında büyük umutlarla kiralanan Slimani, Ayew ve Benzia, en çok hayal kırıklığı yaratan isimler oldu.

Toplam 83 maçta forma giyen bu oyuncuların skora olan katkısı 10 gol, 2 asist olarak gerçekleşti. Slimani, 25 resmi maçta 5 gol atarken, hiç asist yapamadı. Orta sahada oyunu organize etmesi için getirilen Benzia, 20 karşılaşmada sadece 1 asist yaparken, 38 maçta forma giyen Ayew 5 gol, 1 asist üretebildi.

Kiralama formülüyle alınıp da takıma katkı yapan tek isim devre arasında Chelsea’den alınan Victor Moses oldu. Nijeryalı futbolcu 3 gol atıp, 2 asist yaparken, özellikle hücumda etkili oldu.

Kaynak: Hürriyet

VISCA ADIM ADIM FENERBAHÇE'YE

Takımdan ayrılmak isteyen Visca’nın sarı lacivertli formayı giymeyi çok istediği ve bu düşüncesini kulüp yöneticilerine ilettiği öğrenildi.

Geçmişte de talip olunan ancak Başakşehir’e kaptırılan İrfan Can Kahveci’nin ise Fenerbahçe’ye transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Bu sezon Visca 38 maçta 14 gol, 14 asist, İrfan Can ise 37 karşılaşmada 4 gol, 5 asist üretti. (Hürriyet)

FENERBAHÇE'DE FLAŞ AYRILIK!

Fenerbahçe'de gündemindeki 1 numaralı isim Mehmet Topal. Son Antalyaspor maçında bazı taraftarların tepki gösterdiği Mehmet Topal oyundan çıkmak istemiş, karşılaşmanın bitiminde de Teknik Direktör Ersun Yanal’ın ısrarına rağmen, tribünlerle barışmaya yanaşmamıştı.

Sarı-Lacivertli kulüp ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan tecrübeli oyuncu “Artık burada kalmanın bir anlamı yok. Bu kadar vefasızlığa tahammül edemem” dedi.

Yanal’ın “Sözleşmenin sonuna kadar kal” dediği tecrübeli futbolcu “Bonservisimi makul bir rakama versinler. Kendime başka kulüp bulacağım” diye rest çekti.

Kaynak: Star

FENERBAHÇE KABORE'NİN PEŞİNDE!

Transfer döneminde orta sahaya takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ın listesindeki isimlerden birisi Krasnodar ile sözleşmesi sona eren Charles Kabore.

31 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeri, yapmış olduğu açıklamada Beşiktaş'ın Kabore'ye teklif yaptığını açıkladı. Aynı zamanda oyuncunun menajeri, Fenerbahçe'nin de Kabore'nin peşinde olduğunu söyledi.

Menajer Dmitry Selyuk, Ramazan Bayramı'ndan sonra, Kabore'nin durumunun netlik kazanacağını sözlerine ekledi.

ERSUN YANAL İRFAN CAN VE MURIQI'Yİ İSTİYOR

F.BAHÇE’DE transfer çalışmaları teknik direktör Ersun Yanal önderliğinde devam ediyor. Yanal, transfer konusunda çalışma arkadaşlarını yurt içi ve yurt dışı olarak ikiye ayırmış durumda. Deneyimli isim, iç pazarda iki isme öncelik verdi. Ersun Yanal, Rize’nin golcüsü Vedat Muriqi ve Başakşehir’in yıldızı İrfan Can Kahveci’nin takıma kazandırılmasını istiyor.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

F.Bahçe yönetimi, Rize Başkanı Hasan Kartal ile görüşmelerini sürdürüyor. Rize, bonservis bedeli olarak 5 milyon euro istiyor. 25 yaşındaki golcü oyuncunun 2020 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor. İrfan’ın ise Başakşehir ile 2021 yılına kadar sözleşmesi var. F.Bahçe Başakşehir’den Mert Günok, Epureanu, Mahmut Tekdemir ve Visca ile de ilgileniyor. Görüşmeler devam ediyor.