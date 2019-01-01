Fenerbahçe için Maicon iddiası!

Galatasaray'ın Arabistan'a satmaya çalıştığı Brezilyalı stoperin, menajeri tarafından Fenerbahçe'ye önerildiği iddia edildi.

Maicon'un iyi para kazanacak olsa da Arabistan'a gitmeyi son çare olarak düşündüğü ifade ediliyor. Brezilyalı futbolcunun menajerinin, stoper arayan Fenerbahçe'ye mesaj göndererek, Maicon'un gelebileceğini ilettiği konuşuluyor.

Galatasaray'ın satış listesine koyduğu Serdar Aziz de sarı-lacivertli takımın gündemine gelmişti. Fenerbahçe yönetimi iki oyuncu konusunda henüz bir girişimde bulunmadı.

BENFİCA'DAN CRİSTİAN LEMA

Arjantinli savunmacı, bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. turunda eşleştikleri Fenerbahçe'ye karşı forma giymemişti. Benfica'da bu sezon sadece iki maçta görev yapan ve kulübeden kurtulmak isteyen Cristian Lema'ya Fenerbahçe'nin dışında Boca Juniors'un da talip olduğu yazıldı.

A Bola'da yer alan haberde, Benfica'da umduğunu bulamayan Lema için Fenerbahçe'nin iyi bir seçenek olduğu yazıldı. Diğer bir tercihin ise Boca Juniors'a giderek yeniden ülkesine dönmek olduğu kaydedildi.

1.90'LIK KULE

2018'de Belgrano'dan ayrıldıktan sorna Benfica'ya transfer olan Cristian Lema, kariyerinde ilk kez ülke dışına çıktı. 28 yaşındaki Lema 1.90 boyunda. Kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi var.

(Takvim)