Fenerbahçe’nin Luiz Gustavo için girişimleri son dönemde rafa kalkmıştı. Bunda, Marsilya cephesinden gelen, “Oyuncuyu satmak istiyoruz” açıklamalarının da etkisi vardı. Ancak Fransız ekibinin teknik patronu Andres Villas-Boas’ın verdiği son demeç, Sarı-Lacivertliler’i heyecanlandırdı.

Thauvin daha önemli

Portekizli çalıştırıcı, yeni transferlere ihtiyaçları olduğunu söyleyerek, “Ancak kulübün parası yok. Gerçek bu. Finansal Fair-Play ile başımız dertte. Büyük transferler yapamayacak gibiyiz. Belki 1 ya da 2 oyuncu gelir” dedi. Marsilya, Ocampos’u 15 milyon Euro’ya Sevilla’ya, N’Jie’yi ise 6 milyon Euro’ya Dinamo Moksova’ya sattı. Fransız ekibi Alvaro ve Benedetto’yu aldı. Şu anda Luiz Gustavo ve Thauvin dışında talibi olan oyuncuları yok. Takımın en önemli hücum silahı olan Thavuin’in satılması, Gustavo’dan daha zor görünüyor.

Yanal çok istiyor

Sportif direktör Damien Comolli, bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Marsilya’nın yeni bir görüşme için Comolli’yi Fransa’ya davet etme ihtimali son derece yüksek. Luiz Gustavo zaten Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varmıştı. Sarı-Lacivertli Yönetim, Ersun Yanal’ın 32 yaşındaki oyuncuyu çok istemesi nedeniyle listedeki diğer isimleri bitirmek yerine Luiz Gustavo’yu bekliyor.