Rus gazeteci, Milliyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada “Zenit’in tarihinin en iyi dönemlerini geçirdiğini söylemek zor. Şu an lider durumda olsalar da, genç teknik adam Semak’ın takıma oynattığı futbol taraftarları tatmin etmiyor. Çünkü takımın ilkel bir oyun tarzı var” dedi.

Dmitriy Zelenov ayrıca şu cümleleri kullandı: “En önemli taktik topu uzun pasla Dzyuba ile buluşturmak... Böylece kendisinden topu yanındaki arkadaşlarına indirmesi bekleniyor. Atakları bu şekilde başlatmak, mavi-beyazlıların en önemli hücum aksiyonu. Zenit iki aydır resmi maç oynamıyor ve bu bir handikap. Bunun eksiğini kamp ve hazırlık maçlarıyla gidermeye çalıştılar. Ne var ki hazırlık maçlarında iyi bir Zenit göremedik. Spartak ve Lokomotiv ile yaptıkları maçları kaybettiler. Kokorin’in hapisten çıkamamış olması da büyük dezavantaj çünkü kadronun en yetenekli ismi. Yapılan yeni transferlerle kadro güçlendirilmeye çalışılsa da bunların adaptasyonu zaman alacak. Bence Zenit şu an yüzde 50, yüzde 60 performans veriyor ve Fenerbahçe maçına hazır değiller.”







