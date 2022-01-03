Fenerbahçe ’de yeni teknik adamın belirlenmesi için yoğun bir mesai harcanıyor. Her gün, adaylarla uzun süren görüşmeler gerçekleştiriliyor. Bu isimlerin başında gelen Jorge Jesus konusunda heyecan yaratacak bir gelişme yaşandı. Jesus, Benfica’da istifa eder etmez Brezilya şampiyonu Atletico Mineiro harekete geçmişti. Yapılan görüşmenin ardından taraflar, bu hafta Brezilya’da bir araya gelmek için sözleşmişti. Ancak son gelen haberler, bu görüşmenin yakın zamanda gerçekleşmeyebileceği yönünde. Brezilya kaynaklı iddialara göre tecrübeli teknik adam, Atletico Mineiro Yönetimi’ne, “Yeni yılın ilk günlerini ailemle geçirmek istiyorum. Bu nedenle oraya gelme planımı erteledim” mesajını gönderdi.

Şaşkınlık yarattı

Bu gelişmenin Mineiro cephesinde şok etkisi yarattığı kaydedildi. Brezilya ekibinin yönetimi, Jorge Jesus’la daha ilk görüşmede büyük aşama kaydetmişken tecrübeli çalıştırıcının böyle bir karar almasına şaşkınlıkla yaklaştı. Konuyla ilgili haberlerde, Fenerbahçe’nin bir anda devreye girip ciddi bir şekilde Portekizli teknik adamı istemeye başlamasının, Jesus’un Brezilya seyahatini ertelemesinde pay sahibi olabileceği öne sürüldü.