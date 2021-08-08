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Fenerbahçe için Jonas Wind iddiası

Hücum bölgesine takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de gündem Danimarka'da FC Kopenhag forması giyen Jonas Wind. Sarı lacivertlilerin 22 yaşındaki 1,90'lık golcü futbolcu için bonuslarla birlikte 9 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi.

08 Ağustos 2021, Pazar 21:48 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe için Jonas Wind iddiası

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe , aradığı golcüyü Danimarka'da buldu.

Fransız basınından hommedumatch.fr'de yer alan habere göre sarı lacivertliler, Danimarka'da FC Kopenhag forması giyen Jonas Wind ile ilgileniyor. 22 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin 7 milyon euro artı 2 milyon euroluk bonus olmak üzere 9 milyon euroluk bir teklif yaptığı iddia edildi.


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18 maçta 15 gole katkı

Kopenhag'ın altyapısında yetişen Wind, geçtiğimiz sezon 18 Lig maçında 11 gol 4 asistlik performans sergiledi. Golcü futbolcu ayrıca 1,90'lık boyuyla da dikkat çekiyor.

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