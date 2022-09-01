İspanyollar, Maxi Gomez transferinin bittiğini yazarken, İtalya’dan farklı bir iddia geldi. Bergamonews’ta yer alan habere göre Fenerbahçe , Atalanta’nın golcüsü Luis Muriel için girişimlerde bulunuyor. Ancak 31 yaşındaki forvet için yapılan görüşmelerin henüz ileri bir aşamaya gelmediği kaydedildi.

3 maçta da süre aldı

Kolombiyalı forvet bu sezon ligde 3 maçta da süre aldı. Muriel, İtalyan ekibinde Zapata’nın ardından ikinci forvet konumundaydı. Sturm Graz’dan Hojlund’un transfer edilmesinin ardından Atalanta’nın Muriel’in ayrılığına onay verebileceği kaydedildi.



