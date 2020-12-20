Fenerbahçe için ilklerin gecesi

Bu sezon güçlü kadrosuyla Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe, Yeni Malatya karşısında aldığı yenilgi sonrasında Gaziantep FK'nın sahasına mutlak galibiyet için gelmişti. Ancak Kanarya için işler beklendiği gibi gitmedi ve bu deplasmanda birçok açıdan ilkler yaşandı.

Malatya'dan sonra...

Geçen hafta sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0'lık skorlakaybeden Fenerbahçe,Gaziantep FK deplasmanında da sahadan boynu bükük ayrıldı. Kanarya, bu sonuçla bu sezon Süper Lig'de ilk kez üstüste iki maçını kaybetmiş oldu.

16 puanı vardı

Sarı-Lacivertliler, deplasmanda 4'ü üst üste olmak üzere 5 galibiyet1 beraberlik almış ve hiçyenilmemişti.23puanın 16'sını deplasmanda almayı başaran ve rakip sahada en çok puan toplayan ekip olan Fener, böylece deplasmandaki 7. sınavında ilk kez mağlubiyet yaşadı.

7 kez sallamıştı

Gaziantep'i daha önce ligde oynadığı iki maçtada mağlup eden, toplamda rakip fileleri 7 ke zsallayan Kanarya, kalesinde gol bile görmemişti. Dünkü sonuçla Erol Bulut'un öğrencileri Antep'e, kalesinde 3gol birden görerek kaybetti.

Yine 3 gol yedi

Fenerbahçe, aldığı sonuçlar kadar son 4 haftada yediği gol sayısıyla da dikkatleriüzerineçekti.Gaziantepmaçıylabirlikte bu sezon 13 maçta toplamda 19 gole engel olamayan Fener, bunların 10'unu son 4 haftada kalesinde gördü. Kanarya, bu süreçte Beşiktaş'tan 4, Malatya ve Antep'ten 3'er gol yedi.