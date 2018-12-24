Fenerbahçe için flaş iddia! Caner Erkin veTolgay Arslan!

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin Tolgay Arslan'ı istediği biliniyordu. Ancak Fenerbaçe'nin sadece Tolgay'ı değil, Caner Erkin'i de istediği, hafta içinde görüşme olacağı öğrenildi.

TOLGAY'IN ROTASI KADIKÖY

Tolgay'ın Galatasaray'a gitmesine izin vermeyen Beşiktaş yönetimi, yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye imza atmasına karşı değil. Ama asıl sürpriz gelişme Caner Erkin'de oldu. Caner'i eski hocası Yanal istiyor.

CANER HALA FENERBAHÇELİ!

Gelen bilgilere göre Caner'in Fenerbahçe'ye transferi çok da düşük bir ihtimal değil. Zira Caner, Beşiktaş için sahada elinden geleni yapsa da Fenerbahçeli olduğunun bilinmesi camiada burukluğa neden oluyordu!

BU HAFTA ÇOK KRİTİK OLACAK

Fenerbahçe, 4-5 gün içinde Beşiktaş yönetimi ile pazarlığa oturacak. Sonucu ise herkes büyük merakla bekliyor.

Kaynak: Takvim