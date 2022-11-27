Fenerbahçe ’nin yıldız golcüsü Enner Valencia, Ekvador formasıyla Dünya Kupası’nda da şova devam ediyor. Ancak gösterdiği olağanüstü özveri, Sarı-Lacivertliler’i bir hayli endişelendiriyor. Dev organizasyonun açılış maçında ev sahibi Katar’ı attığı iki golle saf dışı bırakan Ekvador kaptanı, bu karşılaşmayı tamamlayamamış, yorgunluk ve aldığı darbeler nedeniyle mücadelenin sonunu kulübeden izlemişti.

Teknik heyeti üzdü

Hollanda karşısında da fırtına gibi esen Fenerbahçeli yıldız, bu kez 1-0 geriye düştükleri maçı çevirdi ve skoru 1-1’e taşıyan golü attı. Ancak bu kez ciddi bir sakatlık yaşaması ve sahayı sedye ile terk etmesi özellikle Fenerbahçe teknik heyetini bir hayli üzdü.

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Taraftar endişeli!

Ekvador sağlık ekibinin kontrolünde tetkikleri yapılan Enner Valencia, 29 Kasım’da Khalifa Uluslararası Stadı’nda Senegal ile oynanacak olan A Grubu son maçına yetiştirilmeye çalışılacak. Deneyimli oyuncunun bu maçta oynamak istemesi Fenerbahçe taraftarında olası büyük bir sakatlık konusunda endişe yaratıyor. Sarı-Lacivertliler’i performansıyla mutlu ediyor ancak sakatlık konusu için de huzursuz ediyor. Ekvador’un Dünya Kupaları’nda attığı son 6 gole imza koyan yıldız oyuncunun bu özverisi, “Valencia ateşle oynuyor” şeklinde değerlendiriliyor.

Jorge Jesus: Yolumuz uzun

Dünya Kupası arasında 12 günlük izin yapan Fenerbahçe’de, tatil önceki gün biterken, Samandıra’ya Jorge Jesus’un neşeli hali damgası vuruyor. Sahaya tüm teknik ekibinde yardımcıları ve futbolculardan önce çıkan Portekizli teknik adam, önce çalışma alanı gözden geçiriyor. Saha görevlileri ile birlikte eksiklerin giderilmesini sağlıyor. Antrenman öncesi futbolcularını güler yüzle karşılayan teknik direktör Jorge Jesus, “Yolumuz uzun. Henüz kazanılmış bir başarı yok. Ancak korumamız gereken önemli değerlere sahibiz” dedi.

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Fenerbahçe 5 maç oynayacak

Fenerbahçe, Dünya Kupası arasında 5 hazırlık maçı oynayacak. 30 Kasım’da Raya Vallecano, 3 Aralık’ta Villareal ile oynanacak iki hazırlık maçının ardından SarıLacivertliler 6-11 Aralık tarihlerinde kamp yapacakları Antalya’da önce Antalyaspor ile ardından da ismi açıklanmayan bir İngiliz ekibi ile iki hazırlık maçı daha yapacak. Ardından İstanbul’da 21 Aralık’ta İstanbulspor ile oynanacak Türkiye Kupası 5. tur maçı öncesi Kadıköy’de son bir hazırlık maçı daha yapılarak, Trabzonspor ile 25 Kasım haftasında Medikal Park Stadı’nda oynanacak olan Süper Lig 15. hafta maçı hazırlıkları tamamlanacak.

Yusuf Dursun