Spor Toto Süper Lig ’de 11. hafta mücadelesinde dün akşam Başakşehir’i ağırlayan Sarı-Lacivertliler, rakibini, Diego Rossi’nin attığı golle 1-0 yendi. Ülker Stadı’nda taraftarı önünde maç boyunca oldukça etkili bir görüntü ortaya koyan Jorge Jesus’un öğrencileri, sahasından 3 puanla ayrılarak ligin zirvesine çıktı. Fenerbahçe , dün akşamki sonuçla Ülker Stadı’ndaki yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı. Kadıköy’de en son 5 Şubat’ta Başakşehir’e 1-0 kaybeden Kanarya, dün akşamki sonuçla beraber Ülker Stadı’nda çıktığı son 13 maçta 10 galibiyet ve 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Ek olarak dün akşamki sonuçla Kadıköy’de 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, 2015-16’da Vitor Pereira’yla elde ettiği 13 maçlık periyodun ardından en uzun seriyi yakaladı.





Başakşehir’in serisi bitti

Ligde bu sezon Emre Belözoğlu yönetiminde önemli bir çıkışa imza atan Başakşehir, dün akşam Fenerbahçe deplasmanından puansız ayrıldı. Dün akşamki mücadeleye kadar deplasmanda hiç kaybetmeyen Başakşehir, 1-0’lık sonuçla 8. deplasman müsabakasında ilk kez mağlubiyet yaşadı. Geçen sezon da dahil edildiğinde deplasmanda 11 maçlık bir serisi bulunan İstanbul temsilcisinin bu serisi de Fenerbahçe karşısında sona erdi.

Dev maçın kahramanı Diego Rossi

Fenerbahçe’nin Uruguaylı hücumcusu Diego Rossi, dün akşamki Başakşehir karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı. Teknik direktör Jorge Jesus tarafından 74’te Michy Batshuayi’nin yerine oyuna dahil edilen Rossi, 84’te attığı klas golle takımına galibiyeti getiren isim oldu. Kendisi gibi sonradan oyuna dahil olan Willian Arao’nun asistini iyi değerlendirip şık bir gole imza atan Rossi, gecenin kahramanı olmayı başardı. Fenerbahçe formasıyla 20. maçında 3. golünü atan Rossi’nin 6 da asisti bulunuyor.