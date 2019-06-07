Fenerbahçe için Ben Arfa iddiası

Geçtiğimiz sezonu oldukça sıkıntılı bir şekilde geçiren Fenerbahçe, bu sezon işi sıkı tutmak için kolları sıvadı. Sarı Lacivertli kulüp, Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa ile her konuda anlaşmaya vardı.

Tecrübeli futbolcunun bu gece İstanbul'a geleceği iddia edildi. Nice'ten özel uçakla gelen Ben Arfa'nın yanında ailesi ve menajeri de bulunduğu öne sürüldü. Yıldız futbolcunun yanında Fenerbahçe cephesinden de isimler olduğu gelen bilgiler arasında.

Belge ortalığı karıştırdı

Sosyal medyada ortaya çıkan ve Türkiye'ye geleceği belirten belge de gündemi karıştırdı. Uçuş bilgilerini gösteren belgenin sahte olduğu da sonrasında öğrenildi.

Comolli ne demişti?

Fransız sportif direktör, adı geçmişte de Fenerbahçe ile anılan Hatem Ben Arfa'ya dair de görüşlerini bildirirken, ''Hatem ile uzun süredir tanışıyoruz. Onu 14 yaşından beri tanıyorum. Bilmiyorum. Ara transfer döneminde Empoli’den iyi bir 10 numara aldık. O nedenle bilemiyorum'' diye konuştu.

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