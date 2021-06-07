Fenerbahçe için Andrea Ranocchia iddiası

Fenerbahçe 'de teknik direktör belirsizliğine rağmen transfer çalışmalarına başlanmış durumda. Sarı-lacivertli ekibin savunması için gündeme gelen son isim oldukça tecrübeli bir futbolcu. İtalyan basını sarı-lacivertli takımın Inter'in 33 yaşındaki stoperi Andrea Ranocchia'nın peşinde olduğunu belirtti.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Inter sözleşmesi sona eren Ranocchia'yı takımda tutmak için yeni sözleşme teklifi sunmaya hazırlanırken, Fenerbahçe ve La Liga takımlarından Espanyol da deneyimli oyuncuyu kadroya katmanın hesaplarını yapıyor. Ranocchia, Inter'in şampiyon olduğu geçtiğimiz sezonu sekiz maçla tamamlamıştı.









Üçlü savunma oynatan Antonio Conte'nin stoper rotasyonunun bir parçası olan 1.95 boyundaki oyuncu, Inter'e 2013'te Genoa'dan 13 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

Inter'de zaman zaman kadroya girmekte zorlanan ve bir dönem Premier Lig takımlarından Hull City'ye kiralanan Ranocchia, İtalya için de 21 kez sahaya çıktı.

Savunmada ayrılık zamanı

Kadrosunda an itibarıyla Attila Szalai, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Mauricio Lemos, Sadık Çiftpınar ve Zanka gibi beş stoperi bulunan Fenerbahçe'nin bu oyuncuların bazılarıyla yollarını ayırmasına da kesin gözüyle bakılıyor. Fenerbahçe'nin stoper rotasyonunun Szalai'ye Euro 2020 sonrasında gelmesi muhtemel tekliflere göre şekillenmesi bekleniyor.

Sabah





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