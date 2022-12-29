Fenerbahçe iç transfere yöneldi: İki imza çok yakın

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe 'de kurmaylar iç transfer çalışmalarına başladı. Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertlilerin, takımın iki yıldızıyla yeni sözleşme imzalamak için görüşmelere başladığı öğrenildi. İşte detaylar...





MILAN FERDİ'NİN PEŞİNDE

Tuttosport'ta yer alan habere göre; Serie A devi Milan'ın scout ekibi Fenerbahçe'de başarılı bir grafik çizen Ferdi Kadıoğlu'nu yakın takibe aldı. Scout ekibini listesinde Salzburg forması giyen Nicolas Seiwald ve Maurits Kjaergaard'ın da olduğu kaydedildi.

Tuttosport'un haberinde; Milan'ın bu isimler için kısa süre içerisinde harekete geçeceği belirtildi. Fenerbahçe'nin genç yıldızı için 15 milyon euro civarında bir bonservis bedeli belirlediği kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı gösterdiği performansla A Milli Futbol Takımı'na kadar yükseldi.





VALENCIA DERBİYE YETİŞİYOR

Dizindeki ağrılar yüzünden Atakaş Hatayspor maçında takımdaki yerini alamayan Enner Valencia’ya yoğun tedavi uygulanıyor. Dünya Kupası’nda Ekvador Milli Takımı’nın başarısı için fedakarlık yapan ve kendisini zorlayan deneyimli golcü dizinde ağrı hissedince Hatayspor karşılaşmasında riske girmek istemedi.

Antalyaspor maçını da kaçırma ihtimali bulunan Valencia’nın Galatasaray ’la 8 Ocak Pazar günü Ülker Stadı’nda oynanacak dev derbiye büyük olasılıkla yetişebileceği belirlendi. Deneyimli golcü, Trabzonspor deplasmanında 68. dakikada oyuna dahil olurken fazla varlık gösterememişti.





ALTAY VE ZAJC'LA GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Atakaş Hatayspor’u farklı mağlup ederek kara bulutları dağıtan Fenerbahçe, iç transfer görüşmelerinde fazla acele etmiyor.

Şampiyonluğa odaklanan sarı-lacivertli takımda sözleşmeleri sezon sonu bitecek olan kaptan Altay Bayındır ve Miha Zajc ile görüşmeler başladı. Altay ve Zajc ile yapılan ilk temasın olumlu geçtiği ve görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

Başkan Ali Koç daha önce Ferdi Kadıoğlu ile yürütülen görüşmelerde olduğu gibi Altay ve Zajc için de çok aceleci davranmıyor. Ferdi ile de pazarlıklar bir hayli uzun sürmüş ve sonunda genç yıldızla 2026’ya kadar geçerli sözleşme imzalanmıştı.

Başkan Ali Koç iç transfer görüşmesi yapılan oyuncuların başka takımlara transfer olması konusunda bir endişe duymuyor. Koç, futbolcunun kariyer planlamasında önceliği Fenerbahçe ise bir sorun yaşanmayacağını düşünüyor.

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Birçok talibi olan 23 yaşındaki Ferdi de durum böyleydi ve imza konusunda sorun yaşanmadı. Benzer şekilde Fenerbahçeli taraftarların çok sevdiği kaptan Altay Bayındır ve Miha Zajc’ın da en geç 2-3 ay içinde sözleşmelerini yenilemeleri bekleniyor. (Skorer)