Fenerbahçe Hugo için devreye girdi, Beşiktaş gaza bastı...

Siyah-beyazlılar Vitor Hugo konusunda gaza bastı. Fiorentina’nın defans oyuncusu Vitor Hugo ile anlaşmaya çok yakın olan Beşiktaş Yönetimi, Fenerbahçe’nin de bu oyuncu için devrede olması nedeniyle elini çabuk tutacak.

Brezilyalı stoperin menajeriyle yapılan ilk görüşmede olumlu yanıt alan yönetim, önümüzdeki hafta içerisinde bu transferi noktalamaya çalışacak.

Önümüzdeki sezon Avrupa’da olma avantajını da kullanarak Fiorentina’yı, Hugo’yu kiralama konusunda ikna etmeye çalışan Beşiktaş Yönetimi, fiyat arttırmaya gitmeyecek.

(Milliyet)