Süper Lig 'de 14. haftanın sonrasında 29 puanla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe , devre arasında takımı güçlendirmek için çalışmalara başladı. Rotayı Hollanda'ya çeviren gözlemci ekibinin 19 yaşındaki oyuncu için ‘mutlaka alınmalı’ raporu verdiği öğrenildi. Yönetimin hem forvette hem de kanatlarda görev yapabilen 19 yaşındaki oyuncunun kulübüne ilk teklifini sunmak için kolları sıvadığı öğrenildi. İşte detaylar...

Samuel için Atletico Madrid iddiası

Fenerbahçe’de çok iyi bir performans sergileyen Osayi Samuel’in adı Premier Lig ekipleriyle anılıyordu. Nijeryalı yıldız için son iddia İspanya’dan geldi. Atletco Madrid’in, Samuel’i yakın takibe aldığı öğrenildi. Sağ bekte Molina dışında alternatifi olmayan teknik direktör Simeone’nin bu bölgeye takviye istediği ve Fenerbahçe’nin yıldızının adaylar arasında olduğu kaydedildi.









Alioski de sahaya indi

Önceki gün Arda Güler ve Altay Bayındır saha çalışmalarına başlamıştı. Dün de Ezgjan Alioski sahaya indi. Makedon sol bekin bu hafta takım çalışmalarına katılacağı öğrenildi. Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarını dün salonda başlayan idmanla sürdürdü. Burada kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapıldıktan sonra sahada taktiksel çalışmalarla antrenman sona erdi.

Altay’ın gözü Trabzonspor maçında

Altay Bayındır, Dünya Kupası arasının büyük bölümünü belindeki ağrıların tedavisiyle geçirdi. Saha çalışmalarına başlayan kaptanın yarın Türkiye Kupası’nda oynanacak İstanbulspor maçında riske edilmeyeceği öğrenildi. Trabzonspor maçında kaleye geçmeye hazırlanan Altay, “Takım olarak çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Seri galibiyetlerle kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz” dedi.









Yeni Ferdi bulundu

Ali Koç, 2018 yılında başkan seçilmiş, ilk transferlerinden biri Nijmegen’den, o dönem 18 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu olmuştu. Ferdi için ilk yıllar istediği gibi geçmedi. Ancak başarılı oyuncu son iki sezondaki müthiş performansıyla Avrupa çapında bir yıldıza dönüştü, birçok takımı peşine taktı. Fenerbahçe, şimdi Hollanda’dan yeni bir yıldız adayını hedefleri arasına aldı: Yusuf Barası... Alkmaar altyapısından yetişen 19 yaşındaki oyuncu, bu sezon A takımda da şans bulmaya başladı. Hem forvette hem de kanatlarda görev yapabilen Yusuf, yüksek tekniği ve süratiyle dikkat çekiyor.

‘Mutlaka alınmalı’ raporu

Sarı-Lacivertliler, aynı Ferdi’de olduğu gibi Yusuf’u da patlama yapmadan kadrosuna katmak istiyor. Gözlemci ekibinin 19 yaşındaki oyuncu için ‘mutlaka alınmalı’ raporu verdiği öğrenildi. Yönetim, Alkmaar’a ilk teklifini sunmak için kolları sıvadı. Hollanda ekibine, sonraki satıştan payın da olduğu bir öneri sunulacağı kaydedildi. Fenerbahçe, en fazla 1 milyon Euro’ya bu işi bitirmeyi hedefliyor.

Önce Hollanda, sonra Ay-Yıldız

Yusuf Barası, Hollanda’nın Alkmaar kentinde Türk bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Genç yıldız, U15, U16 ve U17 kategorilerinde Hollanda’nın formasını terletti. Ancak TFF’nin çabaları sonrası U19’dan itibaren Ay-Yıldız’ı tercih eden 19 yaşındaki oyuncu, şu anda Ümit Milli Takımımız’ın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Yusuf Barası, bu sezon Alkmaar A Takımı’nda tek golünü Konferans Ligi’nde Vaduz karşısında kaydetti. Yusuf, Hollanda 2. Ligi’nde mücadele eden Alkmaar U21 Takımı’nda ise 7 maçta 6 gol, 1 asistlik performans sergiledi.





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