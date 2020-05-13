Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcularından Ali Hikmet Topuzer (Topuz Hikmet) için anma mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Topuzer’in, "Rozetimizi çizerken, ona şu manayı vermeye çalıştım; ’Kalpten gelen bir bağımlılıkla bu kulübe hizmet etmek’." ifadeleri hatırlatıldı.

Açıklamada, "Armamızın oluşturucusu, efsane futbolcularımızdan Topuz Hikmet’i sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Ali Hikmet Topuzer (Topuz Hikmet) kimdir?

Topuz Hikmet Fenerbahçeli eski futbolcudur. 33 numaralı penaltı kralı olarak bilinir. 1910 yılında resim yapma kabiliyeti ve penaltı vuruşlarındaki ustalığı ile tanınan futbolcu'nin şu an kullandığı amblemi çizmiştir. Amblem projesi üyelerce kabul edildikten sonra‚ Manchester'da bulunan Tevfik Taşçı Beye yollanmış ve Fenerbahçe Spor Kulübü´'nün bugünkü ambleminin bulunduğu ilk rozet 1910 yılında Almanya´'da yapılmıştır.

Fenerbahçe ambleminin yaratıcısı olan Topuz Hikmet‚ Soyadı Kanunu sonrası Topuzer soyadını almış‚ 1909-15 yılları arasında Fenerbahçe´de sol açık olarak görev yapmıştır. Daha sonraki yıllarda Denizyolları'´nda veznedarlık görevini de üstlenen Hikmet Topuzer‚ 13 Mayıs 1958´de ölmüştür. Kendisi Galatasaray Lisesi mezunu olup, 2 yıl Galatasaray'da futbol oynamıştır.