2019-2020 sezonu çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 4. hazırlık maçına çıkıyor. Avusturya'nın Graz kenti yakınlarında kamp yapan sarı lacivertliler, geçtiğimiz sezon Bundesliga'yı 11'inci sırada tamamlayan Hertha Berlin ile mücadele edecek.

Fenerbahçe - Hertha Berlin maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Hartberg'deki Profertil Arena'nın ev sahipliğindeki maç, saat 19:30'da başlayacak ve Smart Spor’dan naklen yayınlanacak. Mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi anbean Fanatik.com.tr'de olacak.

Fenerbahçe’nin Avusturya kampı, bu karşılaşmayla sona erecek. Sarı- Lacivertliler, mücadele sonrası İstanbul’a dönecek. Kanarya, 29- 31 Temmuz tarihleri arasında ise Audi Cup için Almanya’nın Münih kentine gidecek.

Vedat Muriç'ten 2 maçta 3 gol

Fenerbahçe, Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Bundesliga'nın güçlü temsilcisi Wolfsburg ile 1-1 berabere kalırken, gol Vedat Muriç'ten gelmişti. Sarı Lacivertli ekip, yurt dışı kampından önce Türkiye'de iki karşılaşma yaptı. Fenerbahçe, ilk maçta Boluspor'u Victor Moses ve Tolga Ciğerci'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Yanal'ın öğrencileri ikinci maçta ise Can Bartu Tesisleri'nde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile karşılaştı. Yeni transfer Vedat Muriç'in golleriyle sarı lacivertli ekip karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Alper Potuk’un son şansı

Geçen sezonu Alanya’da kiralık geçiren Ozan Tufan, güçlü bir şekilde geri döndü. Sakatlığını atlatan Tolga Ciğerci de azmi ve performansıyla sınıfı geçti. Fenerbahçe’de büyük hayal kırıklığı yaratan Alper Potuk’un kazanılması için de Ersun Yanal elinden geleni yapıyor. Alper için Hertha maçı son şans olabilir. 28 yaşındaki futbolcu bugünkü karşılaşmada da bekleneni veremezse, Audi Cup için Münih’e götürülecek kadroda kendisine yer bulamayabilir.

Yanal’dan kanatlara özel ilgi

Ersun Yanal, dünkü antrenmanda Garry Rodrigues ve Victor Moses ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Yanal, oyun planında bu ikilinin rolünün ne kadar önemli olacağını, öğrencilerine anlattı. Tecrübeli çalıştırıcı, “Sizin performansınız, bizim açımızdan sezonun kaderini belirleyebilir. Açık konuşacağım, şu ana kadarki formunuz yeterli değil. İkinizin de kapasitesi çok yüksek. Daha fazla üretken olmanızı bekliyorum. Her geçen gün daha iyiye gideceğinize inancım tam” ifadelerini kullandı. Ersun Yanal’ın oyun planında Moses’tan kenar çizgiye yakın kalmasını istediği, Rodrigues’e ise aynı Galatasaray’da olduğu gibi sürekli içeri kat edip, ceza sahasına girme talimatı verdiği kaydedildi.

Okan Turp kampa götürülmedi

Antrenmanlardaki performansıyla göz dolduran genç stoper, Bursaspor maçında sakatlanmıştı. Okan Turp, bu nedenle Avusturya kampının kadrosuna dahil edilmedi. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında sakatlanan ilk oyuncu olan Okan’ın tedavisine başlandı.

Fenerbahçe'nin Avusturya kamp kadrosu:

Harun Tekin, Altay Bayındır, Abdullah Yiğiter, Oytun Özdoğan, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Muhammed Gümüşkaya, Victor Moses, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç.