Fenerbahçe-Helsinki UEFA Avrupa Ligi maçı (CANLI)

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi Helsinki'yi konuk edecek. Uzun süre sonra Kadıköy'de taraftarıyla buluşacak olan Kanarya, ikinci maç öncesi galip gelerek avantaj elde etmek istiyor. Müsabakanın rövanşı 26 Ağustos Perşembe günü Finlandiya’da oynanacak. Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun, Dimitris Pelkas ve Enner Valencia, Helsinki karşısında forma giyemeyecek. Mbwana Samatta ile birlikte yeni transferler Kim Min-Jae, Steven Caulker ve Burak Kapacak da maç kadrosunda yer almıyor.

Maçtan dakikalar

Dakika 1: Maç başladı.

Dakika 4: Sağ kanattan gelişen Helsinki atağında ceza alanına çevrilen top ceza alanı içinde boşta kaldı, Sparv'ın şutu savunmadan geri döndü.

Dakika 9: Fenerbahçe gole yaklaştı. Zajc'ın sağ kanattan çevirdiği topu ceza sahası içerisinde Osayi Samuel'e gelmeden savunma kornere attı. Kullanılan kornerden sonuç çıkmadı.

Dakika 18: Fenerbahçe, rakip kalede gol arıyor. Gustavo'nun ceza sahası dışından vurduğu şuttu, kaleci topu iki hamlede kontrol etti.

Dakika 28: Fenerbahçe bir kez daha gole yaklaştı. Sağ kanattan Sosa'nın yaptığı ortaya gelişine vuran Mesut'un şutunda top az farkla dışarı gitti.

Dakika 37: Hızlı gelişen Helsinki atağında Roope Riski, sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Riski'nin vurduğu şutta top üsten auta çıktı.

Dakika 45: Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

Dakika 46: Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

Dakika 51: Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Samuel'in ceza alanı içinde ortaya çevirdiği topa İrfan Can vurdu kaleye giden topa savunma son anda ayak koyarak tehlikeyi önledi.

Dakika 55 SAKATLIK: Fenerbahçe'de sakatlanan İrfan Can Kahveci, oyundan alındı. İrfan'ın yerine Ferdi Kadıoğlu maça dahil oldu.

Dakika 65 GOL: Fenerbahçe, genç futbolcusu Muhammed'in nefis golüyle 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe-Helsinki 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Serdar Aziz, Szalai, Sosa, Gustavo, Osayi-Samuel, Novak, İrfan Can, Mesut Özil, Zajc.

Helsinki: Tannander, Saksela, Moren, O'Shaughnessy, Murillo, Hostikka, Sparv, Jair, Riku Riski, Roope Riski, Valencic.

Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe-Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadı’nda oynanacak Fenerbahçe-Helsinki maçı bu akşam TSİ 21.45'te başlayacak. TV8'den naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek. Karşılaşmanın canlı anlatımı, skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Pelkas, Samatta ve Kim UEFA’ya bildirilmedi

Fenerbahçe, Helsinki ile oynayacağı Avrupa Ligi Play-Off turu maçları için UEFA’ya kadroyu bildirdi. Listede önemli sürprizler yaşandı. Enner Valencia ve Serdar Dursun’un sakatlığına rağmen, eldeki tek forvet Mbwana Samatta kadroda yer almadı. Ayrıca yeni transferler Mae-jin Kim ve Burak Kapacak ile Vitor Pereira’nın kadroda düşünmediği Steven Caulker da dışarıda kaldı. Bir diğer sürpriz ise sakatlığı bulunan ve adı Dembele takası için geçen Dimitris Pelkas'ın listeye eklenmemesi oldu. Kadro grup aşaması öncesi güncellenebilecek.

12. adama kavuşuyorlar

Fenerbahçe için Helsinki maçının farklı bir anlamı daha var. Sarı-Lacivertliler, uzun bir aradan sonra ilk kez bir resmi müsabakaya taraftarı önünde çıkacak. Koronavirüs pandemisi nedeniyle tribünlerin yarısı kadar taraftar alınacak, sadece iki aşısını olanlar maça girebilecek. Mesut Özil, Attila Szalai, İrfan Can Kahveci başta olmak üzere birçok oyuncu, ilk kez 12. adamın önünde oynama heyecanı yaşayacak. Fenerbahçe’nin Kadıköy’deki seyircili son maçı, 7 Mart 2020’d e ligde Denizlispor ile oynadığ ve 2-2 berabere kaldığı karşılaşmaydı.

Vitor Pereira yönetiminde 17. Avrupa maçı

Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde 17. Avrupa maçına çıkacak. Sarı-Lacivertlilerin başında 2. dönemini geçiren Portekizli teknik adam, ilk olarak 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe ile Avrupa’da boy göstermişti. Söz konusu sezonda Fenerbahçe ile Avrupa’da 14 mücadeleye çıkan Portekizli çalıştırıcı, 2016-2017 sezonu başında da 2 mücadelede kulübede yer almıştı.

5.5 yıl sonra Avrupa arenasında

Sarı-Lacivertliler, son iki sezondur Avrupa heyecanı yaşamamıştı. Fenerbahçe, bu arenada en son 2018-19 sezonunda boy göstermişti. Kanarya, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda Benfica’ya kaybederek Av rupa Ligi’ne geçiş yapmıştı. Kanarya, Dinamo Zagreb, Anderlecht ve Trnava’nın olduğu gruptan çıkmış ve son 32 turunda Rus ekibi Zenit ile eşleşmişti. Fenerbahçe, Kadıköy’de 1-0 mağlup ettiği rakibine deplasmanda 3-1 mağlup olmuş ve Avrupa’ya veda etmişti. Kanarya, 2 yıl 6 ay sonra yeniden Avrupa’da boy gösterecek.

231. sınav!

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile karşılaşacak Fenerbahçe, uluslararası alanda 231. müsabakasına çıkacak. Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren Sarı-Lacivertliler, daha önce oynadığı 230 karşılaşmada 84 galibiyet, 48 beraberlik alırken, 98 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 284 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 338 gol gördü.