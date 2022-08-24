Fenerbahçe, hedefe giden yolda sinyalleri vermeye başladı

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Süper Lig ’in 2022-2023 sezonuna mutlak şampiyonluk parolasıyla çıkan Fenerbahçe , yeni sezon hazırlıklarına en erken başlayan takım oldu. Dinamo Kiev ile oynadığı Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu karşılaşmalarından dolayı sezonu erken açan sarı-lacivertli ekip, her geçen hafta hem fiziksel hem de taktiksel anlamda gösterdiği gelişim ile taraftarlarına olumlu sinyaller vermeye başladı. Jorge Jesus yönetiminde 8’inci resmi maçına çıkan sarı-lacivertli ekip, oynadığı karşılaşmalarda tek mağlubiyetini uzatma bölümlerinde yediği golle Dinamo Kiev’e 2-1 yenilerek aldı. Fenerbahçe, o karşılaşmada da özellikle ilk yarım saatte sergilediği performans ile turu geçecek skoru erkenden elde etme şansı yakalamış ancak değerlendirememişti. Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig’de ise sezona özellikle ofansif anlamda iyi başladı ve 3’üncü hafta sonunda liderlik koltuğuna yerleşti.

DENEMELER VE GELİŞİM SÜRÜYOR

Süper Lig’in 2’inci haftasında oynanan Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, “Takımlarımın farklı sistemlerde oynayabilmesini isterim” diyen Jesus, sezon başında hem oyuncu bazlı hem de sistemsel açıdan denemelerine devam ediyor. Sezon başından bu yana 4-1-3-2 başta olmak üzere 4-4-2 ve 3-4-3 sistemlerinde takımını deneyen Jesus, kullandığı bu sistemlerde takımından tam olarak olmasa da özellikle ofansif anlamda istediği verimi aldı.

Sistem değişiklikleri, oyuncuların pozisyonlarında da değişiklikleri beraberinde getirdi. Ferdi Kadıoğlu’nu hem sağ hem sol bek, Lincoln’u sol kanat, merkez orta saha ve ofansif orta saha, Luan Peres’i hem sol bek hem stoper olarak deneyen Jesus’un sakat oyuncuların yavaş yavaş takıma dönmesiyle önümüzdeki haftalarda da bu denemelerine devam etmesi bekleniyor.

8 RESMİ MAÇ, KULLANILAN 27 OYUNCU, VAZGEÇİLMEYEN TEK İSİM

Yaptığı her açıklamada, 3 günde 1 oynanan maçlara ve yoğun tempoya vurgu yapan Jorge Jesus, daha sezonun başı olmasına rağmen 8 resmi maçta tam 27 oyuncuya forma şansı verdi. Sezon başında takımdan gönderilmesi beklenilen Mauricio Lemos’a dahi 3 maçta ilk 11’de şans veren tecrübeli teknik adamın bu süreçte vazgeçemediği tek isim Macar savunmacı Attila Szalai oldu. 8 resmi maçın tamamında ilk 11’de başlayan Macar oyuncuyu 8 maçta forma giyen ve 6 tanesinde ilk 11’de şans bulan Diego Rossi takip etti.

13 GOL, 13 OFANSİF PARAMETRE, 8 ZİRVE

Süper Lig’in ilk 3 haftasında da 6 gollü maçlar oynayan ve bu karşılaşmalarda 13 gol atıp 5 gol yiyen Fenerbahçe, ofansif performansı ile rakiplerinin bir hayli önünde yer alıyor. 271 farklı ligi kapsayan, 100’den fazla parametrede futbol veri karşılaştırma platformu Comparisonator’un verilerine göre sarı-lacivertli ekip, 13 ofansif parametrenin 8 tanesinde zirvede, 3 tanesinde 2’nci, 1 tanesinde ise 3’üncü sırada yer alıyor. Fenerbahçe’nin Süper Lig’de zirvede yer aldığı 8 parametre ve ilk 3 hafta maç başına ortalamaları şu şekilde;

Gol: 4.33

Asist: 3.33

Şut: 17.33

Başarılı dribbling: 22.33

Atak aksiyonları: 65

Başarılı atak aksiyonları: 36.33

Başarılı penaltılar: 0.67

Gol beklentisi: 2.74

BAŞARILI ATAK ORGANİZASYONLARINDA DEVLERİ ARKASINDA BIRAKTI

Sarı-lacivertli ekip, başarılı atak organizasyonu parametresinde Avrupa’nın 10 büyük liginin zirvesindeki takımların 8 tanesini geride bıraktı. Comparisonator’un verilerine göre Avrupa’nın 10 büyük ligi ve Türkiye Ligi dahil olmak üzere başarılı atak organizasyonunda zirvede maç başına 39 ortalama ile Napoli ilk sırada. İspanya’da ise son şampiyon Real Madrid, 37.5 ortalama ile zirvede yer alıyor. Fenerbahçe bu parametrede 36.33 ile 3’üncü sırada yer alıyor. Bu parametrede, Almanya’da 30.67 ile Bayern Münih, İngiltere’de 29.33 ile Wolverhampton, Fransa’da 33.33 ile PSG, Hollanda’da 35.0 ile Ajax, Portekiz’de 30.5 ile Benfica, İskoçya’da 28.5 ile Celtic, Avusturya’da 26.6 ile Altach, Belçika’da 34.0 ile Standard Liege ilk sırada yer alıyor.

ENNER VALENCIA, İKİNCİ BAHARINI YAŞIYOR

Ağustos 2020’de Fenerbahçe’ye katılan ve sarı-lacivertli ekipte 3’üncü sezonuna başlayan Enner Valencia, lige fırtına gibi bir başlangıç yaptı. Ligde çıktığı 3 maçta 6 gol atmayı başaran Ekvadorlu oyuncu, gol krallığında açık ara zirveye yerleşti. Sarı-lacivertli ekipte ilk ve ikinci sezonunda 13’er gol atan 32 yaşındaki oyuncu, daha sezonun başında olmasına rağmen şimdiden 6 gole ulaştı. Enner Valencia, ligde 3 hafta geride kalırken forvet oyuncuları arasında toplamda golün yanı sıra ortalama isabetli şut parametresinde ilk sırada yer alırken; ortalama başarılı atak aksiyonları ve gol beklentisinde ise 2’nci sırada yer alıyor.

SAVUNMA ARKASINA ATILAN TOPLARA ÇÖZÜM ŞART

Comparisonator verilerine göre ligin en top kaybeden ve kendi yarı sahasında en az top kaybı yapan takımı olan Fenerbahçe’nin ligde geride kalan 3 haftada gözen çarpan en büyük zaaflarının başında savunma arkasına atılan toplar ve duran top zaafiyeti geliyor. Ligde 3 maçta 5 gol yiyen sarı-lacivertli ekip, Ümraniyespor maçında 1’i penaltı, 2’si korner organizasyonundan olmak üzere 3 golü kalesinde gördü. Fenerbahçe, Adana Demirspor maçında ise 1’i penaltıdan olmak üzere 2 gol yedi. Sarı-lacivertlilerin neden olduğu 2 penaltı da savunma arkasına atılan toplar sonucunda geldi. Osayi-Samuel’in oynamadığı dönemlerde özellikle bu konuda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus’un bu duruma alacağı önlemler ve bunların ne kadar faydalı olacağını zaman gösterecek.

SAKATLAR DÖNMEYE, FORMA REKABETİ KIZIŞMAYA BAŞLADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’u bu haftadan itibaren tatlı bir sıkıntı bekliyor. Sezon başında Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro gibi isimleri sakatlıklarından dolayı az kullanan ya da kullanamayan tecrübeli teknik adam, bu oyuncular arasından 3 tanesinin takıma dönmesiyle elindeki alternatifleri de çoğalttı. Sakatlıklarını atlatan Mert Hakan, İrfan Can ve Pedro, Adana Demirspor maçının kadrosunda yer alırken Mert Hakan bu sezon ilk kez bir resmi maçta forma giydi. Sakat oyuncuların birer birer takıma dönmesiyle birlikte Jesus’un genişleyen rotasyonda oyunculardan nasıl faydalanacağı, sistemde denemelere devam edip etmeyeceği merak konusu.

Öte yandan Fenerbahçe’de şu anda 4 oyuncunun sakatlığı sürüyor. Bu isimler; Serdar Aziz, Nazım Sangare, Bruma ve Joshua King.

Sezer AFŞAR / İSTANBUL, (DHA)