Fenerbahçe HDI Sigorta-Ziraat Bankkart maç sonucu: 3-1

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ziraat Bankkart ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Haldun Alagaş Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-23 kaybeden Fenerbahçe HDI Sigorta, diğer setleri 25-22, 26-24 ve 25-16 önde tamamlayarak mücadeleden 3-1 üstünlükle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, AXA Sigorta Efeler Ligi ilk haftasında 10 Ekim Pazar günü Cizre Belediyesi ile karşılaşacak.