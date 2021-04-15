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Fenerbahçe HDI Sigorta-Ziraat Bankkart maç sonucu: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, Ziraat Bankkart’ı 3-0 yenerek seride durumu 1-1 yaptı.

15 Nisan 2021, Perşembe 22:39 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe HDI Sigorta-Ziraat Bankkart maç sonucu: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, Ziraat Bankkart’ı 3-0 yenerek seride durumu 1-1 yaptı. Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride üçüncü maç, 18 Nisan Pazar günü Ankara’da oynanacak.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal

Fenerbahçe HDI Sigorta: Ulaş Kıyak, Hoag, Vigrass, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur (Hasan Yeşilbudak, Nwachukwu, Ahmet Karataş, Hasan Sıkar, Halil İbrahim Kurt, İzzet Ünver)

Ziraat Bankkart: Van Garderen, Emin Gök, Ter Maat, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun, Halil İbrahim Yücel, Cafer Kırkıt, Can Ayvazoğlu)

Setler: 25-22, 25-21, 25-16

Süre: 86 dakika (38, 21, 27)

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