MENÜ

Fenerbahçe HDI Sigorta-Trentino Itas maç sonucu: 0-3

Fenerbahçe HDI Sigorta, Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. maçında sahasında konuk ettiği Trentino Itas'a 3-0 mağlup oldu.

26 Ocak 2022, Çarşamba 20:44 Son Güncelleme:
- A +
Fenerbahçe HDI Sigorta-Trentino Itas maç sonucu: 0-3

Fenerbahçe HDI Sigorta, Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. maçında sahasında konuk ettiği İtalya’nın Trentino Itas takımına 3-0 mağlup oldu. Sarı Lacivertliler, grubundaki 5. maçında 8 Şubat Salı günü Fransa’nın AS Cannes Dragons takımına konuk olacak.

SALON: TVF Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Ari Jokelainen (Finlandiya), Erdal Akıncı

FENERBAHÇE HDI SİGORTA: İzzet, Emre, Metin, Hidalgo, Mousavi, Muhammet, Hasan (L) (Kaan, Louati, Ahmet)

TRENTINO ITAS: Sbertoli, Kaziyski, Podrascanin, Lavia, Michieletto, D’heer, Zenger (L)

SETLER: 20-25, 18-25, 16-25

SÜRE: 69 dakika (23′, 25′, 21′)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...