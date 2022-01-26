Fenerbahçe HDI Sigorta-Trentino Itas maç sonucu: 0-3

Fenerbahçe HDI Sigorta, Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. maçında sahasında konuk ettiği İtalya’nın Trentino Itas takımına 3-0 mağlup oldu. Sarı Lacivertliler, grubundaki 5. maçında 8 Şubat Salı günü Fransa’nın AS Cannes Dragons takımına konuk olacak.
SALON: TVF Burhan Felek Vestel
HAKEMLER: Ari Jokelainen (Finlandiya), Erdal Akıncı
FENERBAHÇE HDI SİGORTA: İzzet, Emre, Metin, Hidalgo, Mousavi, Muhammet, Hasan (L) (Kaan, Louati, Ahmet)
TRENTINO ITAS: Sbertoli, Kaziyski, Podrascanin, Lavia, Michieletto, D’heer, Zenger (L)
SETLER: 20-25, 18-25, 16-25
SÜRE: 69 dakika (23′, 25′, 21′)