Fenerbahçe HDI Sigorta - Spor Toto maç sonucu: 0-3

AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final karşılaşmasında Spor Toto, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup ederek dörtlü finale adını yazdırdı. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmayı 12-25, 21-25 ve 18-25'lik setlerle 3-0 kazanan Spor Toto, Kupa Voley'de son 4 takım arasına kalmayı başardı.
SALON: Burhan Felek Vestel
HAKEMLER: Nurper Özbar, Ebru Kaya
FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Louati, Metin Toy, Ahmet Tümer, Emre Batur, Hidalgo, Muhammet Kaya (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın, Kaan Gürbüz, Hasan Sıkar)
SPOR TOTO: Sharifi, Shoji, Buchegger, Sercan Yüksel Bıdak, Baturalp Burak Güngör, Çağatay Durmaz (Ramazan Serkan Kılıç, Muhammed Aray)
SETLER: 12-25, 21-25, 18-25
SÜRE: 83 dakika (23, 32, 28)
DHA