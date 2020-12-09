Fenerbahçe HDI Sigorta, PGE Skra ile karşılaşacak

Fenerbahçe HDI Sigorta, voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü maçında yarın Polonya’nın PGE Skra takımıyla karşılaşacak.

Polonya’da gerçekleşen A Grubu mücadelesinde oynanacak karşılaşma Kedzierzyn-Kozle kentindeki Azoty Spor Salonu’nda TSİ 20.00’de başlayacak.

Fenerbahçe HDI Sigorta, grubundaki ilk maçında Belçika’nın Lindemans Aalst ekibini 3-2 yenmeyi başarmıştı.

Karşılaşmalar sonucunda sarı-lacivertliler, grubunda birinci ya da en iyi 3 grup ikincisi arasına girerse adını çeyrek finale yazdıracak.