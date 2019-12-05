Fenerbahçe HDI Sigorta - Jihostroj maç sonucu: 2 - 3

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında Çekya temsilcisi Jihostroj’a 3-2 yenildi.

05 Aralık 2019, Perşembe 21:28
- A +
Fenerbahçe HDI Sigorta - Jihostroj maç sonucu: 2 - 3

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında Çekya temsilcisi Jihostroj’a 3-2 yenildi. Sarı-lacivertli takım, gruptaki ikinci maçında 12 Aralık Perşembe günü deplasmanda İtalya ekibi Trentino Itas’a konuk olacak.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Michail Koutsoulas (Yunanistan)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, Rossard, Emre Batur, Ter Maat, Hidalgo (Ahmet Karataş, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın, Caner Dengin)

Jihostroj: Michalek, Mach, Krestan, Mechkarov, Todua, De Amo Fernandez-Echevarria (Krystof, Ondrovic, Sotola, Fila, Zmrhal)

Setler: 20-25, 25-21, 25-17, 21-25, 12-15

Süre: 126 dakika (28, 29, 25, 28, 16)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...