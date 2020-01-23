Fenerbahçe HDI Sigorta ile Arkas Spor Cumartesi karşılaşacak

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 25 Ocak Cumartesi günü Fenerbahçe HDI Sigorta’ya konuk olacak Arkas Spor’un basın sözcüsü Uğur Özden, ekiplerine güvenlerinin tam olduğunu bildirdi. Özden, yaptığı yazılı açıklamada, ligin ikinci yarısına Tokat Belediye Plevne ve Sorgun Belediyespor galibiyetleriyle başladıklarını ve yenilmezlik serilerini 6 maça çıkardıklarını kaydetti. Fenerbahçe HDI Sigorta’yı da yenmek istediklerini aktaran Özden, "Son 4 dış saha maçından 3-0’lık galibiyetler elde ettik. Bu galibiyetleri İstanbul’da lider Fenerbahçe HDI Sigorta önünde de devam ettirmek istiyoruz. Voleybol kalitesi ve heyecan düzeyi yüksek bir maç bizleri bekliyor. Ekibimize güvenimiz ve inancımız tam." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe HDI Sigorta ile Arkas Spor arasında 25 Ocak Cumartesi günü Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanacak müsabaka, saat 13.00’te başlayacak.

İZMİR (AA)



