Fenerbahçe HDI Sigorta, Bursa’ya set vermedi: 3-0

Efeler Voleybol Ligi’nde zirvedeki yerini sağlama alan Fenerbahçe HDI Sigorta, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni set vermeden geçmeyi başardı.

06 Şubat 2020, Perşembe 02:48 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe HDI Sigorta, Bursa’ya set vermedi: 3-0

Efeler Voleybol Ligi’nde geçen hafta güçlü rakibi Galatasaray’ı yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştıran Fenerbahçe HDI Sigorta dün de Bursa Büyükşehir engelini set vermeden geçerek yoluna devam etti.

Oyuna iyi başlayan Sarı-Lacivertli takım 16- 7 öne geçtikten sonra manşet hataları artınca Bursa B.B. 22-21’e kadar yaklaştı. Fakat set 25-22 Fenerbahçe’nin oldu.

İkinci seti de Fenerbahçe yine son sayılarda yavaşlamasına rağmen 25-21 alarak durumu 2-0 yaptı.

Üçüncü seti de 25-21 alan Fenerbahçe HDI karşılaşmayı 3-0 tamamladı.

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