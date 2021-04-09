Fenerbahçe HDI Sigorta - Arkas Spor maç sonucu: 3-2

Ulaş Kıyak, Graham Vigrass, Nicholas Hoag, Emre Batur, Salvador Hidalgo, Metin Toy altısı ve libero Hasan Yeşilbudak’la maça başlayan Fenerbahçe HDI Sigorta, teknik molaya 11-12 geride gitti. Mola sonrası 3-0’lık seri yakalayan İzmir ekibi, kalan anlarda da yakaladığı skor üstünlüğünü sürdürdü ve seti 19-25 önde tamamladı.

İkinci sette toparlanan Erkan Toğan’ın öğrencileri, gösterdikleri etkili performansla teknik molaya 12-8 üstün gitti. İyi oyununu setin ikinci bölümünde de sürdüren Fenerbahçe HDI Sigorta, 25-22’lik skorla maçta durumu 1-1’e getirdi.

Üçüncü sette teknik molaya 12-11 önde giren sarı lacivertli takım, setin ikinci bölümünde istediği oyunu oynayamadı ve maçta geriye düştü.(21-25)

Dördüncü sete etkili başlayan Fenerbahçe HDI Sigorta teknik molaya 12-9 üstün gitti. Efe Mandıracı ile etkili olan İzmir ekibi skoru 12-12’de eşitledi. 19-23 geride iken skoru 22-23’e getiren Fenerbahçe, Ulaş’ın bloğu ile skoru 24-24’te eşitledi. Hidalgo’nun servis sayısıyla 25-24 öne geçen ev sahibi, Metin Toy ile de skoru 26-25 yaptı. Vigrass ile de seti 29-27 alan Kanarya, maçı son sete taşıdı.

Hidalgo ile final setinde 6-3 öne geçen Fenerbahçe HDI Sigorta, saha değişimine 8-5 üstün girdi. Kalan bölümde de farkı açan Sarı Lacivertliler 15-7’lik skorla seti kazandı ve adını finale yazdırdı.