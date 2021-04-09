Fenerbahçe HDI Sigorta - Arkas Spor maç sonucu: 3-2
Fenerbahçe HDI Sigorta, AXA Sigorta Efeler Ligi play-off yarı final serisi üçüncü ve son maçında İzmir temsilcisi Arkas Spor’u ağırladı. Maçta 2-1 geriden gelerek rakibini 3-2 yenen Sarı Lacivertliler, seride 2-1 öne geçti ve adını finale yazdırdı. Mücadelenin setleri 19-25, 25-22, 21-25, 29-27 ve 15-7 tamamlandı. Fenerbahçe finalde Ziraat Bankkart ile karşılaşacak.
Ulaş Kıyak, Graham Vigrass, Nicholas Hoag, Emre Batur, Salvador Hidalgo, Metin Toy altısı ve libero Hasan Yeşilbudak’la maça başlayan Fenerbahçe HDI Sigorta, teknik molaya 11-12 geride gitti. Mola sonrası 3-0’lık seri yakalayan İzmir ekibi, kalan anlarda da yakaladığı skor üstünlüğünü sürdürdü ve seti 19-25 önde tamamladı.
İkinci sette toparlanan Erkan Toğan’ın öğrencileri, gösterdikleri etkili performansla teknik molaya 12-8 üstün gitti. İyi oyununu setin ikinci bölümünde de sürdüren Fenerbahçe HDI Sigorta, 25-22’lik skorla maçta durumu 1-1’e getirdi.
Üçüncü sette teknik molaya 12-11 önde giren sarı lacivertli takım, setin ikinci bölümünde istediği oyunu oynayamadı ve maçta geriye düştü.(21-25)
Dördüncü sete etkili başlayan Fenerbahçe HDI Sigorta teknik molaya 12-9 üstün gitti. Efe Mandıracı ile etkili olan İzmir ekibi skoru 12-12’de eşitledi. 19-23 geride iken skoru 22-23’e getiren Fenerbahçe, Ulaş’ın bloğu ile skoru 24-24’te eşitledi. Hidalgo’nun servis sayısıyla 25-24 öne geçen ev sahibi, Metin Toy ile de skoru 26-25 yaptı. Vigrass ile de seti 29-27 alan Kanarya, maçı son sete taşıdı.
Hidalgo ile final setinde 6-3 öne geçen Fenerbahçe HDI Sigorta, saha değişimine 8-5 üstün girdi. Kalan bölümde de farkı açan Sarı Lacivertliler 15-7’lik skorla seti kazandı ve adını finale yazdırdı.