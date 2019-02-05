Fenerbahçe hava topu çalıştı

Fenerbahçe gol yollarındaki sorunu büyük ölçüde aştı. Ersun Yanal’ın bu yöndeki çalışmaları meyvesini verdi. Sarı-Lacivertliler, 6 puan çıkarttığı Yeni Malatya ve Göztepe maçlarında toplam 5 kez fileleri sarstı.

Moses, Zajc ve Tolgay takviyelerinin ardından buradaki sorunun çözüldüğüne inanan başarılı teknik adam, şimdi başka bir aksaklığı gidermek için kolları sıvadı.

Skrtel ilaç olacak

Sarı-Lacivertliler, özellikle duran topları ve hava toplarını savunurken fazlasıyla zorlanıyor. Yeni Malatya mücadelesinde yenilen 2 gol de bu şekilde geldi.

Göztepe karşısında gol yenmese de yine aksaklık yaşandı. Yanal, bu haftaki antrenmanlarda bu konunun üzerinde duracak. Hava toplarının başarılı ismi Martin Skrtel’in dönmesi de deneyimli hocanın elini güçlendiriyor.