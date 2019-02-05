Fenerbahçe hava topu çalıştı

Ersun Yanal,hücumda yaşanan sıkıntıların aşılmasının ardından savunmaya yoğunlaşıyor. Yanal, özellikle duran toplarda yaşanan sıkıntıları aşmak için bu hafta ağırlığı bu çalışmalara verecek.

05 Şubat 2019, Salı 06:29
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Fenerbahçe hava topu çalıştı

Fenerbahçe gol yollarındaki sorunu büyük ölçüde aştı. Ersun Yanal’ın bu yöndeki çalışmaları meyvesini verdi. Sarı-Lacivertliler, 6 puan çıkarttığı Yeni Malatya ve Göztepe maçlarında toplam 5 kez fileleri sarstı.

Moses, Zajc ve Tolgay takviyelerinin ardından buradaki sorunun çözüldüğüne inanan başarılı teknik adam, şimdi başka bir aksaklığı gidermek için kolları sıvadı.

Skrtel ilaç olacak

Sarı-Lacivertliler, özellikle duran topları ve hava toplarını savunurken fazlasıyla zorlanıyor. Yeni Malatya mücadelesinde yenilen 2 gol de bu şekilde geldi.

Göztepe karşısında gol yenmese de yine aksaklık yaşandı. Yanal, bu haftaki antrenmanlarda bu konunun üzerinde duracak. Hava toplarının başarılı ismi Martin Skrtel’in dönmesi de deneyimli hocanın elini güçlendiriyor.

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