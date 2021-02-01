Fenerbahçe, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamlandı





Teknik Direktörümüz Erol Bulut yönetiminde 11.00’da ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başlayan antrenmanda, 3 gruba ayrılan futbolcularımız 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Dimitris Pelkas’ın tedavisine başlanırken; dünkü antrenmanda koşu çalışmalarına başlayan Sadık Çiftpınar, bugün takımla birlikte çalıştı. Gökhan Gönül ve Sinan Gümüş ise sahada bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamladı. Bugün baba olan Marcel Tisserand ise özel izinli olarak idmanda yer almadı.

Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçemiz, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Hatay’a hareket edecek.