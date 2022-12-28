Fenerbahçe - Hatayspor'u ağırladı. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor 'a deplasmanda kaybeden sarı lacivertliler Süper Lig'in 16. haftasında Akdeniz ekibi Hatayspor karşısında telafi için sahaya çıktı.





GOL YAĞMURU

Portekizli dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus yönetiminde sahaya çıkan Fenerbahçe, eski efsane futbolcuları Volkan Demirel'in takımı Hatayspor karşısında 4-0'lık net bir galibiyet ile sahadan ayrıldı. Maçın başından son dakikasına kadar üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçe ilk yarıyı King ve Batshuayi'nin golleriyle 2-0 önde kapadı. İkinci yarıda da iyi bir performans sergileyen Sarı lacivertliler, maçın sonlarına doğru Serdar Dursun ve Gustavo Henrique'nin golleriyle maçın skorunu belirledi ve sahadan 4-0 galibiyetle ayrıldı.





FERDİ ve ROSSİ FARK YARATTI

Maçın ilk yarısındaki iki golde de yaptığı asistle yıldızlaşan Diego Rossi, uzun haftalar sonra ilk 11'de kendine yer bulurken, gösterdiği performans ile farkını yarattı. Rossi'nin yanı sıra dün gece maça damga vuran isimlerden biri de Ferdi Kadıoğlu. Vitor Pereira döneminden beri sağ bek ve sol bekte görev alan Ferdi Kadıoğlu, gösterdiği performansla Jorge Jesus'un da vazgeçilmez ismi oldu.





SEZONUN EN İYİSİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ilk kez göreve geldiğinden Cocu döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan Ferdi Kadıoğlu dün gece performansıyla sınırları zorladı. Opta verilerine göre milli futbolcu Ferdi; 93 kez topla buluşurken 65 isabetli pas kaydetti. 9 kez iki mücadele kazanırken, 2 şut pası verdi. Pas yüzdesi ise %92. Ferdi Kadıoğlu bu sezon en fazla çalımını Hatayspor'a karşı attı. Yıldız futbolcu attığı 4 çalımla Süper Lig'de bu sezonun en büyük rakamına ulaştı.





Fenerbahçe'nin Hatayspor'a karşı aldığı 4-0 galibiyet sonrasında spor yorumcuları Ferdi Kadıoğlu'ndan övgüyle bahsetti. İşte dün gece Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu için yapılan yorumlar;

DÜNYA YILDIZI BENZETMESİ

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve TRT Spor'da yorumculuk yapan Kemal Aslan, Ferdi Kadıoğlu için; 'Fenerbahçe Ferdi sayesinde 12-13 kişi gibi oynuyor. Orta saha, sol bek heryerde oyunuyor. Ayrı bir parantez açmak lazım onun için. 4 yıl önce Cocu döneminde geldi. U21'de U19'da oynadı. Orta sahada oynadı, 10 numara oynadı mutsuzdu. Şimdi yerini buldu sol bekte. Futbolunu başka bir yere taşıdı. Interli Zanetti ve Phillip Lahm tadı vermeye başladı. Dünya Kupası öncesi oynadığı oyunun benzerini oynadı Fenerbahçe. 16 gol yemiş Fenerbahçe 9 tanesi Kadıköy'de. Giresun 2, Ümraniye 3, Karagümrük 4. Şu oyunı oynayan, bu performansı veren şampiyonluğun en önemli adaylarından birisi olan Fenerbahçe'nin kaybettiği bu puanları ileride arayabilir. Üst üste iki maç kaybetti Fenerbahçe liderliği bıraktı. Bu performansını 3-5 maça çıkarırsa Fenerbahçe takımı zirvenin en güçlü adaylarından biri olur" sözlerini kullandı.





ROBERTO KADIOĞLU

Uzun yıllar A Milli Takım'da forma giymiş ve şuan da TRT Spor'da yorumculuk yapan eski futbolcu Nihat Kahveci ise; "Ben artık Ferdi Kadıoğlu'na 'Roberto Kadıoğlu' diyeceğim. Hiç abartısız söylüyorum. Ne yakıştırılsa hak ediyor Ferdi" yorumunda bulundu.





FERRARİ FERDİ

Milliyet Gazetesi'nin duayen yazarı Şansal Büyüka maç için yazdığı köşesinde Ferdi Kadıoğlu için; 'Fenerbahçe’de çok önemli iki oyuncu var. Biri Ferrari Ferdi... Adamın sağı-solu yok. Makas atmıyor. Zaman kaybetmiyor. En hızlı, en kestirmeden, en çabuk şekilde takımı öne ve gol pozisyonuna taşıyor. Çok önemli ikinci futbolcu; Arao... Gösterişsiz ama çok katkı vererek oynuyor. Rakibi iyi bozuyor, tehlike doğacak alanları çok iyi seziyor ve “ateş bacayı sarmadan” yangını söndürüyor. Ayrıca; bir sağa, bir sola yalpa yapmıyor. Kazandığı her topu, hem de son derece isabetli hücum alanlarına atabiliyor.' dedi.

Bir dönem Fenerbahçe'de görev alan Samet Güzel, Fenerbahçe'nin başarılı sporcusu Ferdi Kadıoğlu için; 'Sezon başından beri alıştığımız Fenerbahçe’yi izledik. Şut girişiminin fazla olması Kadıköy sakinlerinin gerginliğini erkenden aldı. Ferdi Kadıoğlu’na sabah aç karnına nazar boncuğu yutmasını tavsiye ediyorum. Çıktığı bu seviye ile şuan oynayamacağı takım sayısı çok az.' mesajını paylaştı.





'10 KİŞİ KALMAMAK GÜZEL'

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, 4-0'lık Hatayspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Sözlerine yeni yıl dilekleri ile başlayan Ferdi, "Fenerbahçeliler'in yeni yılını kutluyorum. Umuyorum ki 2023 sarı lacivertle dolu bir yıl olur. Maçtan ötürü çok mutluyum. Saha içinde çok sıkı çalıştık. Bunun sonucunda çok gol attık. Daha da fazla gol atabilirdik. 4 gol de kötü değildir." dedi.

Son 3 maçta takımın 10 kişi kalması ile ilgili konuşan Ferdi, "Arka arkaya aldığımız 2 yenilgiden sonra kazanmak önemliydi. Başarabilmekten ötürü mutluyum. 11 kişi mücadele edebilmek de önemliydi. Umuyorum ki 2023'te de böyle devam ederiz. Sezonun geri kalanında da güzel şeyler yapmaya devam ederiz." ifadelerini kullandı.





Son olarak Trabzonspor maçı sonrası geri dönmenin önemli olduğunu söyleyen genç oyuncu, "Trabzonspor maçından sonra geri dönmek kolay değildi. 3 gün sonra bu maçın olduğunu biliyorduk. Kendimize güvenmemiz gerekiyordu, bunu da yaptık. Biz güçlü bir takımız. Maçı 11 kişi bitirmemiz gerekiyordu. Bugün oldukça fazla şanslar yarattık. Pres anlamında oldukça iyi işler başardık. Maalesef son maçlarda istediğimiz sonuçları alamadık. Bugün bu maçı kazandık." diyerek sözlerini noktaladı.