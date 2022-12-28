Fenerbahçe-Hatayspor maçında Diego Rossi şov!

Diego Rossi, bu sezon özellikle asistleriyle ön plana çıktı. Avrupa’da oynanan maçlarda 4 golün hazırlayıcısı olan Uruguaylı oyuncu, ligde ise 2 asist yapmıştı. 24 yaşındaki futbolcu toplamda 3 de gol attı. Ancak yıldız futbolcu Başakşehir filelerini havalandırdığı maçtan beri skor katkısı yapamıyordu. Diego Rossi suskunluğunu dün Hatay karşısında asistleriyle bozdu. Başarılı oyuncu 20. dakikada kullandığı kornerde Joshua King’e golü attırdı ve perdenin açılmasını sağladı. Uruguaylı futbolcu, 26. dakikada ise Ferdi’den gelen pasta topu Batshuayi’ye aktardı ve Belçikalı’nın golünün de hazırlayıcısı oldu.

Gole de yaklaştı

Rossi böylece resmi maçlardaki asist sayısını 8’e yükseltti. Başarılı oyuncu, dün ağları sarsmak için de fırsatlar buldu. Ancak 3 şutunun 2’sinde Erce gole izin vermezken, birinde ise çerçeveyi bulamadı. 61 dakika sahada kalan Diego Rossi, Hatayspor karşısındaki galibiyetin mimarlarından biri olmayı başardı.









Serdar Dursun affetmedi

Ligdeson 10 maçta sadece 2 kez oynayabilen Serdar Dursun, Jorge Jesus’un fazla şans vermediği isimlerden biri. Portekizli teknik adam, tecrübeli forveti Hatay karşısında 75. dakikada sahaya sürdü. Milli oyuncu, 86. dakikada Aabid’in hatalı geri pasında araya girerek kaleci Erce’yi çalımladı ve topu boş filelere gönderdi. Serdar Dursun böylece bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşamış oldu.

Zajc şansını iyi kullandı

Jorge Jesus, Crespo’nun cezalı olduğu dünkü mücadelede orta sahadaki tercihini Mert Hakan, İsmail ve Linclon’den değil, Miha Zajc’tan yana kullandı. Sloven orta saha oyuncusu, bulduğu şansı iyi kullandı. Zajc, Arao’nun zaman zaman stoperlerin arasına girmesi nedeniyle orta sahada tek başına kaldı. 28 yaşındaki futbolcu buna rağmen çok iyi bir performans sergiledi. Sahanın en çok koşan isimlerinden olan Zajc’ın ilk yarıda uzaklardan müthiş bir şutunu Erce Kardeşler parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

Valencia'da son dakika şoku

Tecrübeli forvetin Hatayspor maçında ilk 11’e dönmesi bekleniyordu. Ancak son anda dizindeki ağrıları nükseden Enner Valencia, mücadelenin kadrosundan çıkartıldı. Jorge Jesus, öğrencisinin durumuyla ilgili olarak, “Valencia’nın Dünya Kupası’ndaki diz sakatlığı nüksetti. Karmaşık bir sakatlık. En kısa süredetoparlanması için çalışıyoruz. Takımımızın ve ligimizin golcüsü. Elimizdeki diğer forvetlerden daha farklı özelliklere sahip, önemli bir oyuncu” ifadelerini kullandı. Valencia, Dünya Kupası’nda yaşadığı sakatlığa rağmen dev turnuvadaki 3 maçta da sahaya çıkmıştı.









Ferdi Kadıoğlu’nu tutamadılar

Başarılı oyuncu, Hatay karşısında yine çok iyi bir performans sergiledi. Sol bekte görev yapan Ferdi Kadıoğlu, hücum için yaptığı bindirmelerle Hatay’ın sağ kanadını adeta otobana çevirdi. Konuk takımın savunması, 23 yaşındaki oyuncuyu bir türlü durduramadı. Ferdi, takımının kaydettiği ikinci golde de topu ceza sahasına kadar taşıyıp asisti yapan Rossi’ye pası veren isim oldu. Milli futbolcu karşılaşmayı 10 ikili mücadelenin 8’ini kazanıp, yüzde 91.2 pas isabeti, 2 şut pası ve1 top kaparak tamamladı. Mücadelenin ardından konuşan Ferdi, “Maçtan ötürü çok mutluyum. Saha içinde çok sıkı çalıştık. Bunun sonucunda çok gol attık. Daha da fazla gol atabilirdik. 4 gol de kötü değildir” dedi.