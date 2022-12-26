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Fenerbahçe, Hatayspor maçına hazır

Fenerbahçe, yarın akşam Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

26 Aralık 2022, Pazartesi 20:38 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Hatayspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig 'in 16. hafta maçında Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe , bu mücadelenin hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Ardından 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

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