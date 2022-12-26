Fenerbahçe, Hatayspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig 'in 16. hafta maçında Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe , bu mücadelenin hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Ardından 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.