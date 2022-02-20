Fenerbahçe - Hatayspor maçı son dakika gelişmeleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile oynanan maçın 11'inde 2'si zorunlu 8 değişikliğe gitti. Kartal, Ferdi Kadıoğlu'nu cezası, Kim Min-Jae'i ise sakatlığı sebebiyle oynatamazken, Nazım, Szalai, Sosa, Mert Hakan, Pelkas ve Valencia'yı da yedek soyundurdu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Atakaş Hatayspor maçına şu 11'le çıktı: Altay, Ozan, Serdar, Tisserand, Çağtay Kurukalıp, Crespo, Zajc, Osayi-Samuel, Rossi, Arda Güler, Serdar Dursun.

ÇAĞTAY KURUKALIP SÜPER LİG'DE İLK KEZ

Fenerbahçe'de Çağtay Kurukalıp, Atakaş Hatayspor maçı ile Süper Lig 'de ilk kez bir mücadelede yer aldı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın altyapıdaki oyunculara önem verdiğini ve mücadelelerde şans vereceğini açıklamasının ardından kadroda önemli değişiklikler yapıldı. Kasımpaşa'dan sezon başında sarı-lacivertli ekibe dahil edilen ve altyapıda görev alan Çağtay Kurukalıp, Atakaş Hatayspor maçında şans buldu. Süper Lig'de ilk kez görev alan Çağtay, mücadeleye ilk 11'de başladı.

ARDA GÜLER İLK 11'DE

Sarı-lacivertli ekipte Arda Güler ise ilk kez 11'de yer aldı. Atakaş Hatayspor ile oynanan maça 11'de başlayan Arda Güler, daha önce görev aldığı maçlarda beğeni toplamıştı. Geçtiğimiz maçlarda oyuna sonradan dahil olan Arda Güler, Hatayspor mücadelesiyle birlikte ilk kez ilk 11'de yer aldı.

Maç öncesinde Arda Güler'e tribünlerden destek gelirken, taraftarlar genç oyuncu lehine tezahüratlarda bulundu. Arda ise taraftarlara alkışlayarak karşılık verdi.

TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Sarı-lacivertli taraftarlar, Atakaş Hatayspor ile oynanan maça ilgi göstermedi. Ülker Stadyumu'nda yaklaşık 10 bin taraftar mücadeleyi takip etti.

ATAKAŞ HATAYSPOR'DA 3 EKSİK

Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe maçına 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Bordo-beyazlı ekipte Burak Çamoğlu ile Simon Falette sakatlıkları, Fatih Kurucuk ise cezası sebebiyle mücadelede görev alamadı. Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Fenerbahçe maçına şu 11'le çıktı: Munir, Kamil, Sackey, Buraki Samuel, Onur, Riberio, Benzia, Dylan, Saba, Ayoub.

BENZIA ESKİ TAKIMINA KARŞI

Atakaş Hatayspor'da Yassine Benzia, eski takımına karşı forma giydi. Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetiminin ilk sezonunda kiralık olarak kadroya dahil edilen Benzia ile sezon sonunda yollar ayrılmıştı. Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe forması ile daha sahaya çıkan Benzia, 3 sezon sonra ilk kez rakip olarak sahada yer aldı. (DHA)