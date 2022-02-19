Fenerbahçe - Hatayspor maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Fenerbahçe , son maçında Giresunspor'u 2-1 yenerek önemli bir deplasman galibiyeti elde etti. İleriye dönük dinamik ve etkiliydiler, ancak arkada kırılgan görüntüsü dikkat çekti. Sarı lacivertliler, Avrupa Konferans Ligi hafta içi maçında Slavia Prag'a iç sahada 3-2 yenildi. Savunma oyuncularının performansları oldukça kötüydü ve bir kez daha hiçbir taktik disiplin belirtisi göstermediler. İsmail Kartal geçici önlem olarak takımın başına geçti, ancak bu deney kesinlikle çalışmıyor. Burada hücum futbolunun olumlu yansımalarını görmemiz muhtemel.

Hatayspor, son lig maçında Göztepe 'yi 2-1 mağlup ederek üç puanla yeniden tanıştı.. Üç haftalık bir aranın ardından performansını yukarı çeken ekip, eski Hatayspor'a geri döndü, Ömer Erdoğan'ın öğrencileri formda İzmir tarafına karşı şans üstüne şans yarattı. Oyunu rakibin ayağında kabul ettileler ancak çok az şans verdiler. Takımın bu performansta defans yapması genç menajer Ömer Erdoğan'ı memnun etti.

Hatayspor'un oyun stili Fenerbahçe'yi zora sokacak ve burada güven vermeyen Feberbahçe'nin defans hattını zorlaması muhtemel.

Konuk Hatayspor mücadeleden puan yada puanlar alması muhtemel.



