Fenerbahçe için çok iyi başlayan sezon, özellikle ligde sıkıntılı bir sürece girdi. Sarı-Lacivertliler, Dünya Kupası arası öncesinde sahasında Giresunspor’a 2-1 yenilerek büyük bir şok yaşadı. Aradan sonra ise Trabzonspor deplasmanından 2-0’lık mağlubiyetle dönen Kanarya, uzun süredir kimseye bırakmadığı liderlik koltuğunu ezeli rakibi Galatasaray ’a kaptırdı. Sarı-Lacivertliler, 36 golle ligde bu alanda açık ara farkla zirvede. Ancak Jorge Jesus’un öğrencileri, son 3 maçta sadece 2 gol atabildi. Üstelik 2’si de penaltıdan geldi. Süper Lig’de hafta içi mesaisi olduğu için Fenerbahçe’nin Trabzon yenilgisine üzülecek fazla vakti yok. Sarı-Lacivertlier, bu akşam Hatayspor karşısında yeni bir sayfa açmak için sahaya çıkacak. Kanarya’nın en büyük kozu yine taraftarı olacak. 12. adam bu kritik dönemdeki maça büyük ilgi gösterdi, 44 binden fazla bilet satıldı.

Fenerbahçe-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Fenerbahçe-Hatayspor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Sarper Barış Saka'nın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fenerbahçe-Hatayspor muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Samuel, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, King, Valencia

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Burak, Adekugbe, Boudjemaa, Onur, Ribeiro, Saba, El Kaabi, Ze Luis

Volkan Demirel kaybetmedi

Sarı-Lacivertliler’in yeni bir galibiyet serisi başlatmak için önündeki ilk engel, adını kulüp tarihine yazdırmış bir isim: Volkan Demirel... Futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe’de antrenör olan genç çalıştırıcı, 2021’ın aralık ayında Karagümrük’ü başına geçerek ilk teknik direktörlük macerasına başlamıştı. Volkan Demirel, ligde ilk 6 haftada galibiyet alamayan Hatayspor’un başına geçtikten sonra 8 karşılaşmanın 4’ünü kazanmayı başardı. Demirel, 17 kalesini koruduğu SarıLacivertliler’in karşına hoca olarak Karagümrük’ü çalıştırdığı dönemde 2 kez rakip oldu. 41 yaşındaki hoca, 2 mücadelede de sahadan beraberlikle ayrıldı. Volkan Demirel’in de tek amacı, eski takımını devirerek Hatay’ı düşme hattından uzaklaştırmak.

Jesus hedefi gösterdi: 4’te 4

Jorge Jesus, Galatasaray’dan liderliği geri almak için öğrencilerine yeni hedefi belirledi. Portekizli teknik adam, ligin ilk yarısında kalan 4 maçın tamamını kazanmaları gerektiğini belirtti. Bugün Hatayspor ile oynayacak olan Fenerbahçe, haftaya salı günü Antalyaspor deplasmanına çıkacak. Kanarya, 8 Ocak’ta ezeli rakibi Galatasaray’ı ağırladıktan sonra Gaziantep deplasmanında ligin ilk yarısını noktalayacak.

3 eksik var

Miguel Crespo, Trabzonspor maçında gördüğü ilk sarı kartla zaten cezalı duruma düşmüştü. Portekizli oyuncu ardından kırmızı kart görmüştü. Yıldız futbolcunun yanı sıra sakatlığı bulunan Joao Pedro ve henüz hazır hale gelmeyen Luan Peres, bu akşamki mücadelede forma giyemeyecek. Takımla çalışmalara başlayan Arda Güler ve Ezgjan Alioski’nin ise Hatayspor maçının kadrosunda yer almaları bekleniyor.

Sarper Saka’yla 2’de 2

MHK, bu akşamki mücadeleye Sarper Barış Saka’yı atadı. Yardımcılıklarını ise Volkan Ahmet Narinç ve Erdem Bayık yapacak. Saka, daha önce Fenerbahçe’nin biri lig ve biri Türkiye Kupası olmak üzere 2 maçında düdük çaldı. Kanarya, her 2 karşılaşmayı da kazandı. Hatayspor ise Sarper Barış Saka’nın yönettiği 9 resmi müsabakada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.