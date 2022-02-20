2 maçlık galibiyet hasretine Giresunspor deplasmanında son veren Fenerbahçe , Süper Lig'in 26. haftasında Hatayspor'u ağırlayacak. En son 23 Eylül-3 Ekim arası ligde üst üste 3 maç kazanan Kanarya, evinde 3 puanı kapıp aylar sonra ilk kez seri yapmayı hedefliyor. Kötü gidişata geçtiğimiz hafta Göztepe karşısında son veren Hatayspor ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Karşılaşma öncesi iki takımda da önemli eksiklerin olması gözden kaçmıyor. Sarı Lacivertliler, 40 puanla 40. sırada yer alırken Bordo Beyazlılar, 39 puanla 8. basamakta bulunuyor.

Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Hatayspor maçını Yasin Kol yönetecek. Bugün saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fenerbahçe - Hatayspor muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar Aziz, Szalai, Çağtay, Crespo, Ozan Tufan, Mert Hakan, Osayi, Pelkas, Valencia

Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Sackey, Burak, Adekugbe, Onur, Ribeiro, Benzia, Saba, El Kaabi, Kahraba

Fener'de kritik haftalar başlıyor

Fenerbahçe ve İsmail Kartal'ı kritik 6 hafta bekliyor. Sarı- Lacivertli ekibin kalesi olan Kadıköy'de kazanma geleneğine uzun süredir son veren Sarı- Lacivertliler, sırasıyla Hatayspor'la başlayıp Slavia Prag (D), Kasımpaşa (D), Trabzonspor , Alanyaspor (D) ile devam edecek ve Konyaspor maçı ile bitecek olan zorlu seriyi hasarsız atlatmak istiyor. Bu zorlu 6 maç Fenerbahçe'nin hem Süper Lig'deki hem de Konferans Ligi'ndeki kaderini belirleyecek.

Kanarya'da 6 eksik

Sarı-Lacivertliler'de, Hatayspor maçı öncesinde 6 eksik futbolcu bulunuyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Kim Min-jae'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu, Hatayspor karşısında forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak ağrıları nedeniyle henüz tam olarak takımla çalışmalara başlayamayan Mesut Özil'in de kadroda olması beklenmiyor.

Mesut Özil Slavia Prag'a

Başkan Ali Koç'un geçen sezon ortasında büyük fedakârlıklarla, "Şampiyonluğa oynayacak takımın lideri" olarak transfer ettiği dünya yıldızı Mesut Özil, yine kafa karıştırdı. Milli arada belindeki sakatlığın tedavisi için uğraş veren tecrübeli futbolcu, Slavia Prag maçı sonrası takımla çalışmalara başlamış, ancak idmanların ikinci bölümünde ayrı çalışmalar yapmıştı. Henüz hazır olmadığı gözlenen Mesut'n kendini 24 Şubat Perşembe günü Prag'ta Slavia ile oynanacak olan Konferans Ligi Play-Off ikinci maçı ile Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile yapılacak maça hazırladığı öğrenildi.

Hatayspor'da en önemli eksik Mame Diouf

Zorlu maç öncesi öncesi Hatayspor'da en önemli eksik Mame Diouf. Yıldız forvet, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda olmayacak. Cezası süren Fatih Kuruçuk'un yanı sıra sakatlıkları süren Falette ve Burak da Kadıköy deplasmanında forma giyemeyecek diğer isimler.

Sosa kulübeye Crespo 11'e

Jose Sosa, Slavia Prag maçındaki performansıyla tepkilerin odağı haline geldi. Bu sezonki en kötü futbolunu oynayan 36 yaşındaki orta saha oyuncusu, Hatayspor mücadelesiyle birlikte 11’deki yerini kaybedecek. Giresun karşısında cezası, Slavia önünde ise UEFA listesinde adı olmadığı için görev yapamayan Miguel Crespo ise formasına kavuşacak. İsmail Kartal, orta sahanın en formda ismi olan Portekizli futbolcuyu Hatayspor karşısında yeniden ilk 11’e monte etmeyi planlıyor.

Çağtay Kurukalıp'ı heyecan bastı

Takımdaki tek sol bek Filip Novak sakat, yerine oynayan Ferdi Kadıoğlu ise cezası nedeniyle Hatayspor karşısında takımını yalnız bırakacak. İsmail Kartal’ın, “Çağtay Kurukalıp 1 aydır bizle idmana çıkıyor. Hafta sonu sol bekte başlayabilir” sözleri, 19 yaşındaki futbolcuyu fazlasıyla heyecanlandırdı. Sezon başında Kasımpaşa’dan transfer edilen Çağtay, ligde sadece 5 maçta kadroya girdi ama süre alamadı. 19 yaşındaki oyuncu, U19 takımında se 11 karşılaşmaya çıktı.