Fenerbahçe Süper Lig'de ikinci haftanın kapanış maçında ligin yeni takımı Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Sezona deplasmanda oynadığı 2-1'lik Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan Erol Bulut'un öğrencileri ikinci maçı da kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor. Süper Lig tarihinde ilk sezonunu geçirecek olan Ömer Erdoğanlı Hatayspor da sezona Başakşehir galibiyetiyle başlamıştı. Hatayspor Fenerbahçe karşısında deplasmanda galibiyet arayacak.

Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadı’nda oynanacak Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor maçı saat 20.00’de başlayacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de... İki takım arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Sezona, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde deplasmanda 2-1’lik Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, bu maçı da kazanarak 2’de 2 yapmak istiyor. Ligin yeni temsilcisi Atakaş Hatayspor ise ilk hafta sahasında son şampiyon Medipol Başakşehir’i 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Fenerbahçe’de Atakaş Hatayspor karşılaşması öncesinde eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

Hatayspor'un kadrosu belli oldu

"Munir Mohand Mohamedi, Akın Alkan, Yavuz Boyar, Soner Örnek, Pablo Santos, Yusuf Abidoğlu, Mesut Çaytemel, Alexandros Katranis, Burak Çamoğlu, Strahil Popov, Mahmut Emir, Abdurrahman Canlı, Rayane Aabid, Isaac Sackey, Gökhan Karadeniz, Selim Ilgaz, Aaron Salem Boupendza, Helder Barbosa, Ruben Ribeiro, Mame Biram Diouf, Adama Traore, Mirkan Aydın"