Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman kaçta canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Hatayspor maçı öncesi Samandıra'dan son dakika gelişmeleri. Ligin ikinci hafta maçında Kadıköy'de Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını da sürdüren Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş takımla çalışmalara başladı. Fenerbahçe-Hatayspor maçının hangi kanalda saat kacta canlı yayınlanacağı bilgisi ve diğer detayları aktarıyoruz. Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta canlı yayınlanacak? sorusunun yanıtı şöyle.. Fenerbahçe - Hatayspor maçı 21 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak. Fenerbahçe - Hatay mücadelesi beinsports 1 ekranlarından naklen ve canlı olarak ekranlara gelecek.

FENERBAHÇE'DE SON DURUM

Sarı-lacivertli ekipte sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, Hakan Mert Yandaş, pazartesi günü Kadıköy'deki maçta teknik direktör Erol Bulut’un şans vermesi durumunda forma giyebilecek. Hücum ve savunma varyasyonları üzerinde gerçekleştirilen çalışmada yeni transfer Marcel Tisserand hazır görüntüsü ile dikkat çekti. Kongolu oyuncunun eski takımı Wolfsburg ile sezon başı kampı geçirdiği için hazır ve fit durumda. Sarı-lacivertli takımda özel program dahilinde antrenman açığını kapatan Jose Sosa da antrenmandaki performansı ile dikkat çekiyor. Tecrübeli oyuncu takımın pas trafiğinde etkin rol oynuyor.

MAME THIAM GIDA ZEHİRLENMESİ YAŞADI

Dün gece gıda zehirlenmesi yaşayan Mame Thiam bugünkü çalışmada yer almadı. Sağlık durumu iyi olan Thiam, yarından itibaren takımla çalışmalara devam edecek.

HATAYSPOR'DA SON DURUM

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı; teknik heyet, futbolcu ve yönetim olarak Fenerbahçe maçına odaklandıklarını söyledi.

Ligin ilk haftasında Medipol Başakşehir karşısında alınan 2-0'lık galibiyetten dolayı mutlu olduklarını dile getiren Vardı, "Şampiyonlar şampiyonu Atakaş Hatayspor oldu. Bu maçı biz unuttuk. Bunun rehaveti ile hareket etmeyeceğiz. Fenerbahçe maçına odaklandık. Hem teknik heyetimizle hem futbolcularımızla hem yönetimimizle maça odaklanmış durumdayız. İnşallah Fenerbahçe karşısında da Atakaş Hatayspor'a yakışır bir futbol izlettireceğiz. Kaliteli bir futbol oynamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

RAHMİ VARDI: TÜM ŞARTLARI YERİNE GETİRDİK

Federasyonun istediği tüm şartları yerine getirdiklerini ve ligin 3’üncü haftasındaki Kasımpaşa maçını kendi sahalarında oynamak istediklerini belirten Vardı, "Allah nasip ederse Kasımpaşa maçımız Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak. Çünkü, federasyonumuzun bize bildirmiş olduğu, elektriklerin, şehir şebekesinin bağlanmamasıydı. Şehir şebekesinin elektriği bağlandı, jeneratörlerimiz hazır, fiziki şartların tamamı yerine getirildi. İnanıyoruz ki maçımız burada oynanacak, oynanmaması için hiçbir sebep yok” şeklinde konuştu.

RUBEN RİBEİRO: ÖNEMLİ BİR 3 PUAN ALDIK

Ligin ilk haftasında Medipol Başakşehir’e karşı zor bir maç kazandıklarını belirten Ruben Ribeiro, “Süper Lig’in şampiyonuna karşı oynadık. Hocamızın bize gösterdiklerini sahada en iyi şekilde yansıtmaya çalıştık. Bunun sonucunda da çok önemli bir 3 puan aldık” ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE KARŞISINDA DA EN İYİ SONUCU ALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Fenerbahçe’nin ligin köklü kulüplerinden birisini olduğunu ve ona göre sahada mücadele edeceklerini belirten Ribeiro, "Onlara çok büyük saygımız var ama biz de aynı mantaliteyi devam ettirdiğimiz sürece, Medipol Başakşehir maçından yaptığımız gibi Fenerbahçe karşısında da en iyi sonucu alacağımızı düşünüyorum" dedi.

PABLO SANTOS: İYİ SONUÇLARLA SEZONA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ

Fenerbahçe maçına iyi hazırlandıklarını dile getiren Pablo Santos ise, "Fenerbahçe maçı üzerine ağır şekilde çalışıyoruz. İyi çalışıp, hazırlanacağız. Orada da iyi bir sonuç çıkarıp, sezona iyi sonuçlarla devam etmek istiyoruz" diye konuştu.