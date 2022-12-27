Fenerbahçe - Hatayspor maçı iddaa oranları

Giresunspor ve Trabzonspor yenilgileriyle zirveden inen Fenerbahçe , Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor'u Ülker Stadyumu'nda konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Süper Oran ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

Dünya Kupası arasına Giresunspor yenilgisiyle giden Fenerbahçe, dönüşte de Trabzonspor'a mağlup oldu ve zirvedeki yerini kaybetti. Sarı-lacivertlilerde orta alanın önemli ismi Miguel Crespo da gördüğü kırmızı kartla (çift sarı kart) cezalı duruma düştü. Joao Pedro sakat, Ezgjan Alioski ve Arda Güler hazır. Luan Peres maç saati netleşecek. TD Jorge Jesus, Trabzon deplasmanında olduğu gibi 3'lü savunma ile mi başlar? Yoksa 4'lüye mi geçer? Belirsiz... Her iki ihtimalde de Attila Szalai mutlaka ilk 11'de olacaktır. Crespo'nun yokluğunda orta alanda İsmail Yüksek'i görebiliriz. Ferdi Kadıoğlu, Joshua King ve Willian Arao'nun da ilk 11'deki yerlerini kaybetmesi beklenmiyor. Hücumda Michy Batshuayi yerine Enner Valencia'yı izleyebiliriz.

75'te öne geçtiği Giresunspor karşısında 87'de yediği golle 1 puana razı olan Hatayspor ise Süper Lig 'deki yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı; Volkan Demirel sonrası 8 lig maçında sadece 2 yenilgi (4G 2B) aldılar. Stoperde "Ognjen Vranjes & Burak Öksüz" ortaklığı izledik. Simon Falette yedekte bekledi. En ileride Ze Luis, kanatlarda Saba Lobjanidze ve Ayoub El Kaabi forma giydi. Sonradan oyuna giren Bertuğ Yıldırım şık bir gol attı, son yarım saatte sahne alan Kevin Soni hücuma hareketlilik getirdi. Bertuğ ve Soni'yi bu kez ilk 11'de görebiliriz. Dylan Saint-Louis süre almadı, Kevin Varga maç kadrosunda yoktu. Eldivenler Erce Kardeşler'e emanet. Cezası sona eren Mehdi Boudjemaa, orta alanda Ruben Ribeiro'ya partner olabilir.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe bu sezon iç sahada oynadığı 8 lig maçının tamamında ilk golü atan taraftı.

- Hatayspor'un son 5 maçının 4'ünde "karşılıklı gol" izledik. (5 maç - 17 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran seçenekleriyle iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %45'lik kesim son 2 haftayı puansız geçen sarı-lacivertlilerden Kadıköy'de galibiyet bekliyor... %7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.