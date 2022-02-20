Fenerbahçe - Hatayspor maçı (CANLI)

2 maçlık galibiyet hasretine Giresunspor deplasmanında son veren Fenerbahçe , Süper Lig'in 26. haftasında Hatayspor'u konuk ediyor. En son 23 Eylül-3 Ekim arası ligde üst üste 3 maç kazanan Kanarya, evinde 3 puanı kapıp aylar sonra ilk kez seri yapmayı hedefliyor. Kötü gidişata geçtiğimiz hafta Göztepe karşısında son veren Hatayspor ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Ülker Stadyumu'nda oynanan ve Yasin Kol'un yönettiği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

6' Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki orta sahası Arda Güler, Burak'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Serdar Dursun'un şutunda top kaleci Munir'de kaldı.

9' Fenerbahçe'nin Portekizli orta sahası Crespo, Saint-Louis ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlık yaşadı. Kısa süre sahada seken 25 yaşındaki oyuncu, oyuna devam etti.

12' Hatayspor'da Benzia'nın savunma arkasına göndermek istediği topta araya giren Serdar Aziz, tehlikeyi uzaklaştırdı.

13' Burak Öksüz'le girdiği ikili mücadeleyi kazanan Osayi Samuel, sağ kanatta buluştuğu topu ön direğe gönderdi. Serdar Dursun'dan önce araya giren Munir, topu kontrol etmeyi başardı.

16' Samuel'le girdiği ikili mücadelede sakatlanan Burak Öksüz, oyuna devam edemedi ve sedyeyle kenara alındı. 26 yaşındaki oyuncunun yerine Selimcan Temel girdi.

17' Hatayspor'da Ruben Riberio, Rossi'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve Yeni Malatyaspor maçı öncesi cezalı duruma düştü.

21' Selimcan'ın ara pasına koşu yapan Saba, sağ kanatta buluştuğu topu içeri çevirdi. Altay, rahat bir şekilde topu kontrol etmeyi başardı.

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Fenerbahçe - Hatayspor ilk 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Tisserand, Çağtay, Ozan, Crespo, Zajc, Osayi-Samuel, Rossi, Arda Güler, Serdar Dursun.

Hatayspor: Munir, Kamil, Sackey, Burak, Samuel, Onur, Ruben, Benzia, Saint-Louis, Lobzhanidze, Ayoub

16 yaşındaki Arda Güler, Fenerbahçe kariyerinde ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.