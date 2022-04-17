Fenerbahçe - Hatayspor maç sonucu: 6-0 (Kadın Futbol Süper Ligi)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’ndeki 18. hafta maçında Hatayspor’u ağırlayan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı baştan sona üstün oynadığı karşılaşmayı 6-0'lık skorla kazandı.
Shameeka Fisley’in kaydettiği 3 golle yıldızlaştığı bu galibiyetin ardından Fenerbahçe puanını 46’ya yükseltti. Sarı Lacivertliler'e galibiyeti getiren golleri; 6. dakikada Mariana Jeleca, 22. dakikada Kennya Cordner, 60, 65 ve 73. dakikalarda Shameeka Fishley, 68.dakikada Erin Yenney kaydetti.
Fenerbahçe, 19. hafta maçında 24 Nisan Pazar günü Altay’a konuk olacak. Karşılaşma saat 12.00’da başlayacak.