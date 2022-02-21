Fenerbahçe Hatayspor galibiyetiyle nefes aldı

Kadıköy'de ligde Başakşehir, kupada Kayserispor, son olarak UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a kaybeden Fenerbahçe , evinde adeta çöktü. Son olarak Sarı-Lacivertliler, Hatayspor'u ağırladı. Ligde geçen hafta Giresunspor'u geçen Fenerbahçe, hem galibiyet serisi yakalamak hem de Kadıköy'deki seriye son vermek istiyordu. Boş tribünler önünde oynanan karşılaşmada 90 dakikanın sonunda Kanarya sahadan zaferle ayrıldı.

Eğer kaybetseydi...

Hatayspor karşılaşmasının ayrıca Fenerbahçe için başka bir önemi daha bulunuyordu. Sarı- Lacivertliler, eğer Akdeniz ekibine mağlup olsaydı tarihinde ilk kez Kadıköy'de üst üste 4. kez kaybedecek. Fakat Sarı- Lacivertliler, kötü senaryonun yaşanmasına izin vermedi ve Avrupa kupaları için iddiasını sürdürdü.