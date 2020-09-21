Fenerbahçe - Hatayspor (CANLI)

Fenerbahçe - Hatayspor maçına kısa bir süre kaldı.. Süper Lig'de ikinci haftanın kapanış maçında Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Sezona Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe rakibini yenerek 2'de 2 yapmak istiyor. Hatayspor ise son şampiyon Başakşehir'i yenerek sezona başlamıştı. Fenerbahçe - Hatayspor maçında ilk düdük çaldı.

21 Eylül 2020, Pazartesi 13:35 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe - Hatayspor (CANLI)

Fenerbahçe Süper Lig'de ikinci haftanın kapanış maçında ligin yeni takımı Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Sezona deplasmanda oynadığı 2-1'lik Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan Erol Bulut'un öğrencileri ikinci maçı da kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor. Süper Lig tarihinde ilk sezonunu geçirecek olan Ömer Erdoğanlı Hatayspor da sezona Başakşehir galibiyetiyle başlamıştı. Hatayspor Fenerbahçe karşısında deplasmanda galibiyet arayacak.

Maç başladı.

Fenerbahçe - Hatayspor maçı ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Lemos, Zanka, Caner, Gustavo, Ozan, Tolga, Ferdi, Thiam, Enner Valencia

Hatayspor: Munir, Yusuf, Pablo, Mesut, Popov, Sackey, Rayane, Selim, Ruben, Gökhan, Diouf

Fenerbahçe'nin yedek kulübesi: Harun Tekin, Serdar Aziz, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Sadık, Frey, Deniz Türüç, Tisserand, Sinan Gümüş ve Novak

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Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadı’nda oynanacak Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor maçı saat 20.00’de başladı. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de... İki takım arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

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